Новости Одессы и Одесской области

Хороших москалей не бывает: Одесская Опера открыла новый сезон актуальным спектаклем

Хороших москалей не бывает: Одесская Опера открыла новый сезон актуальным спектаклем

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета открылся 213-й театральный сезон. И открыл его спектакль «Катерина» по мотивам творческого наследия Тараса Шевченко.

Перед тем как открылся занавес, было сделано объявление, что сегодняшний спектакль посвящен освобождению Херсона от российской оккупации. Сразу после аплодисментов с галерки громко прозвучало «Слава Украине»! И в едином порыве весь многотысячный зал в ответ мощно выдохнул «Героям слава»! В этом эмоциональном отклике было столько чувств и энергии, что все последующее действие оперы воспринималось не только как трагическое повествование о судьбе Катерины. Скорее, это была историческая драма, а порой и трагедия, растянувшаяся на века в противодействии Киевской Руси, а затем Украины против агрессивной политики московии и российской империи.

Еще по теме: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»: премьера во время войны

В некоторых сценах одновременно задействованы более ста артистов оперы и балета, которые очень ярко и масштабно показывают всю мощь и единство украинского народа, праздничные обряды и традиции, его мифы и легенды. Они рождались еще в дохристианский период Киевской Руси и сохранились до наших дней. Эту мысль ярко символизируют приходящие и уходящие люди на поворотном круге в центре сцены, утверждающие то, что ценности и дух народа, переходящие из поколения в поколение, и составляют вечное и незыблемое нашей жизни в Украине.

Спектакль "Катерина"2

Более сотни исполнителей одновременно на сцене в уникальных декорациях создают масштабность и магию представления

Спектакль "Катерина"3

Катерина на лесном озере

На этом фоне москаль Иван воспринимается не только как предатель Катерины и ее любви, отказавшийся от собственного ребенка, но и как объединяющий образ всех его земляков, потерявших нравственные и моральные ориентиры человека, его современных последователей в Буче и Ирпене, Гостомеле и Мариуполе, Изюме и Снигиревке…

Спектакль "Катерина"4

В образе москаля Ивана, отдающего приказ своим оркам, сегодня можно увидеть и командующего войсками в Украине Суровикина и весь его командный состав…

Спектакль "Катерина"5

…и этот приказ направлен в первую очередь на украинских мирных жителей, женщин, детей, стариков…

Стадом сегодняшних российских убийц и мародеров, алкашей и отщепенцев выглядит и москальский отряд Ивана, который он приводит на очередную пьянку в местный шинок. И даже украинских колаборантов можно увидеть в некоторых героях оперы, которые затравили своими преследованиями и наговорами мать и отца Катерины, вынудивших отказаться от собственной дочери и внука.

В финальной сцене оперы оптимистичное начало и будущее Украины олицетворяет сын Катерины. Он еще подросток, но следуя голосу своего сердца и души, уже действует опираясь на вечные ценности, силу и дух украинского народа.

Необходимо подчеркнуть, что идея создания подобной постановки возникла задолго до войны у генерального директора-художественного руководителя театра Надежды Бабич еще в мае 2021 года:

«Мы мечтали о том, чтобы в репертуаре Одесской национальной оперы появился уникальный спектакль, который станет новой вехой в истории украинского театрально – оперного искусства, и постепенно эта мечта «материализовалась», стала реальностью, к сожалению, реальностью искусства военного времени».

Сегодня опера «Катерина» воспринимается не только как достижение театрального искусства, но и как действенный фактор осознания украинской истории, истоков ее государственности, значимый вклад в нашу будущую победу над путинской россией.

Александр Федоров, член Международной федерации журналистов

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить