Хороших москалей не бывает: Одесская Опера открыла новый сезон актуальным спектаклем

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета открылся 213-й театральный сезон. И открыл его спектакль «Катерина» по мотивам творческого наследия Тараса Шевченко.

Перед тем как открылся занавес, было сделано объявление, что сегодняшний спектакль посвящен освобождению Херсона от российской оккупации. Сразу после аплодисментов с галерки громко прозвучало «Слава Украине»! И в едином порыве весь многотысячный зал в ответ мощно выдохнул «Героям слава»! В этом эмоциональном отклике было столько чувств и энергии, что все последующее действие оперы воспринималось не только как трагическое повествование о судьбе Катерины. Скорее, это была историческая драма, а порой и трагедия, растянувшаяся на века в противодействии Киевской Руси, а затем Украины против агрессивной политики московии и российской империи.

В некоторых сценах одновременно задействованы более ста артистов оперы и балета, которые очень ярко и масштабно показывают всю мощь и единство украинского народа, праздничные обряды и традиции, его мифы и легенды. Они рождались еще в дохристианский период Киевской Руси и сохранились до наших дней. Эту мысль ярко символизируют приходящие и уходящие люди на поворотном круге в центре сцены, утверждающие то, что ценности и дух народа, переходящие из поколения в поколение, и составляют вечное и незыблемое нашей жизни в Украине.

На этом фоне москаль Иван воспринимается не только как предатель Катерины и ее любви, отказавшийся от собственного ребенка, но и как объединяющий образ всех его земляков, потерявших нравственные и моральные ориентиры человека, его современных последователей в Буче и Ирпене, Гостомеле и Мариуполе, Изюме и Снигиревке…

Стадом сегодняшних российских убийц и мародеров, алкашей и отщепенцев выглядит и москальский отряд Ивана, который он приводит на очередную пьянку в местный шинок. И даже украинских колаборантов можно увидеть в некоторых героях оперы, которые затравили своими преследованиями и наговорами мать и отца Катерины, вынудивших отказаться от собственной дочери и внука.

В финальной сцене оперы оптимистичное начало и будущее Украины олицетворяет сын Катерины. Он еще подросток, но следуя голосу своего сердца и души, уже действует опираясь на вечные ценности, силу и дух украинского народа.

Необходимо подчеркнуть, что идея создания подобной постановки возникла задолго до войны у генерального директора-художественного руководителя театра Надежды Бабич еще в мае 2021 года:

«Мы мечтали о том, чтобы в репертуаре Одесской национальной оперы появился уникальный спектакль, который станет новой вехой в истории украинского театрально – оперного искусства, и постепенно эта мечта «материализовалась», стала реальностью, к сожалению, реальностью искусства военного времени».

Сегодня опера «Катерина» воспринимается не только как достижение театрального искусства, но и как действенный фактор осознания украинской истории, истоков ее государственности, значимый вклад в нашу будущую победу над путинской россией.

Александр Федоров, член Международной федерации журналистов

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