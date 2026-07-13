Что известно

Одесса находится под массированной атакой ударных беспилотников. В городе раздаются взрывы. По предварительной информации главы Одесской МВА Сергея Лысака, есть попадания по объектам транспортной инфраструктуры.

Очевидцы также сообщают о густом дыме, который виден со стороны моря. Пока официальные службы выясняют все обстоятельства и масштабы последствий атаки.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не публиковать фото или видео с мест попадания. Информация уточняется.

Напомним, Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.