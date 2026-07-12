Ключевые моменты:

В случае просрочки поверки показания счетчика не принимаются — плату начислят по средним тарифам за прошлый год, что ощутимо ударит по карману.

Все расходы на демонтаж, транспортировку, поверку и повторную установку несут коммунальные службы, а не жильцы.

Межповерочный интервал составляет от 2 до 8 лет для газа и 4 года для электроэнергии. Поверка «летних» газовых счетчиков должна завершиться до середины лета.

Поверка счетчиков: кто оплачивает процедуру?

Согласно закону, периодическая поверка, а также проверка приборов после ремонта являются обязательными. Такие нормативные требования регулируются статьей 17 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности».

Жителям Одессы и области самостоятельно оплачивать эти работы не нужно. Все финансовые расходы и технические обязательства (включая демонтаж, ремонт, транспортировку и монтаж) возложены на операторов сетей. В нашем регионе это «Одессагаз» (для газовых счетчиков) и «ДТЭК Одесские электросети» (для электросчетчиков).

Именно эти предприятия обязаны следовать графику, вовремя уведомлять потребителей и следить за надлежащим техническим состоянием приборов.

Как часто нужно проверять приборы?

Законодательством утверждены разные межповерочные интервалы для оборудования:

Электросчетчики: проходят обязательную поверку один раз в 4 года.

Газовые счетчики:

— класса точности 1,0 — один раз в 2 года;

— класса точности 1,5 — один раз в 8 лет.

Важно для газовых приборов: Если плановый срок поверки вашего газового счетчика наступил сразу после окончания отопительного сезона, оператор ГРМ обязан выполнить все работы в течение трех месяцев (как раз в течение лета).

Как начисляется плата, пока счетчик «на обследовании»?

Если ваш газовый счетчик сняли на поверку, а заменить его временным прибором из обменного фонда нет возможности, паниковать не стоит. На время отсутствия прибора (но не более 2 месяцев) плата будет начисляться по среднемесячному или среднесуточному объему потребления за аналогичный период предыдущего года.

Если счетчик проработал у вас менее полугода, для расчета возьмут фактический период его работы.

Что происходит после снятия газового счетчика?

Оператор сети обязан вернуть прибор или решить вопрос с его заменой в течение двух месяцев со дня демонтажа. Здесь возможны три сценария:

Счетчик исправен: Если прибор является вашей собственностью и успешно прошел тесты, его бесплатно возвращают и монтируют обратно в этот же 2-месячный срок. Если счетчик изначально принадлежал оператору, они просто ставят другой исправный прибор.

Если прибор является вашей собственностью и успешно прошел тесты, его бесплатно возвращают и монтируют обратно в этот же 2-месячный срок. Если счетчик изначально принадлежал оператору, они просто ставят другой исправный прибор. Счетчик сломался, но ремонтопригоден: Оператор чинит его за свой счет, тестирует и возвращает на место в течение двух месяцев.

Оператор чинит его за свой счет, тестирует и возвращает на место в течение двух месяцев. Счетчик непригоден и ремонту не подлежит: В таком случае оператор обязан бесплатно установить собственный счетчик аналогичного типа в течение 15 рабочих дней (но не позднее двух месяцев с момента снятия старого). Старый нерабочий прибор возвращается вам вместе с официальным письменным заключением экспертов.

Обратите внимание: в случае непригодности старого прибора отказаться от установки бесплатного счетчика, предоставленного «Одессагазом», потребитель по закону не имеет права.

Источник: Судебно-юрижическая газета

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