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Когда показания счетчиков будут считаться недействительными

Когда показания счетчиков будут считаться недействительными

Своевременная поверка квартирных счетчиков – гарантия правильных начислений за потребленные услуги, предупреждают в компании «Облтеплокоммунэнерго». В противном случае украинцы рискуют получать некорректные начисления в платежках за коммунальные услуги.

Эта услуга проводится за счет потребителя, но во избежание серьезных проблем пойти на такие расходы крайне необходимо, отмечают коммунальщики.

Так, в случае не своевременной поверки показания счетчика могут не приниматься, и поставщик услуг будет начислять сумму к оплате, используя другие методы. Таким образом, потребителям, возможно, придется переплачивать.

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«Если счетчик вовремя не поверен, его показания считаются недействительными, и начисления, в таком случае, будут производиться по методу, применяемому для квартир без индивидуальных средств учета, то есть на основе общедомовых приборов или по нормам потребления»,

– сказано в сообщении на странице «Облтеплокоммунэнерго» в Facebook.

Как узнать дату поверки счетчика?

  • Для новых счетчиков – отсчитать 4 года от даты производства прибора учета, указанной в техпаспорте (а не от даты установки);
  • отсчитать 4 года от даты, указанной в соответствующем свидетельстве, выдавшемся после предварительной поверки;
  • в счете, которое уполномоченная компания ежемесячно направляет каждому потребителю. Если межповерочный интервал ваших приборов учета уже закончился, то в квитанции придет получаете уведомление о необходимости поверки счетчика.

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Как поверить прибор учета без демонтажа

  • Определитесь с организацией, которая будет выполнять эти работы. Здесь потребитель не ограничен в праве выбора, но следует обращать внимание на наличие Свидетельства об уполномочиях на проведение поверки средств измерительной техники;
  • совершите саму поверку;
  • получите свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике и Акту о проведении поверки;
  • указанные документы следует предоставить компании-поставщику для внесения информации в базу данных.

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Как поверить прибор учета, если требуется демонтаж

  • Написать заявление на распломбировку счетчика, указав адрес и контактные данные для обратной связи и оплатить счет. Специалисты сконтактируют с заявителем и согласуют время осуществления распломбирования;
  • присутствовать при снятии пломб и составлении акта с указанием показаний прибора учета;
  • с помощью выбранной организации осуществить демонтаж и поверку прибора учета, получить свидетельство о соответствии устройства государственным требованиям к измерительной технике;
  • написать заявление на опломбирование счетчика и оплатить счет за эти работы. Специалисты согласуют время проведения, а по завершении процедуры выдадут потребителю соответствующий акт;
  • предоставить акты и свидетельство о прохождении периодической поверки для внесения информации в базу данных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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