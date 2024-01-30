Когда показания счетчиков будут считаться недействительными

Своевременная поверка квартирных счетчиков – гарантия правильных начислений за потребленные услуги, предупреждают в компании «Облтеплокоммунэнерго». В противном случае украинцы рискуют получать некорректные начисления в платежках за коммунальные услуги.
Эта услуга проводится за счет потребителя, но во избежание серьезных проблем пойти на такие расходы крайне необходимо, отмечают коммунальщики.
Так, в случае не своевременной поверки показания счетчика могут не приниматься, и поставщик услуг будет начислять сумму к оплате, используя другие методы. Таким образом, потребителям, возможно, придется переплачивать.
Читайте также: Поверка счетчиков: кто должен ее проводить и кто от нее освобожден
«Если счетчик вовремя не поверен, его показания считаются недействительными, и начисления, в таком случае, будут производиться по методу, применяемому для квартир без индивидуальных средств учета, то есть на основе общедомовых приборов или по нормам потребления»,
– сказано в сообщении на странице «Облтеплокоммунэнерго» в Facebook.
Как узнать дату поверки счетчика?
- Для новых счетчиков – отсчитать 4 года от даты производства прибора учета, указанной в техпаспорте (а не от даты установки);
- отсчитать 4 года от даты, указанной в соответствующем свидетельстве, выдавшемся после предварительной поверки;
- в счете, которое уполномоченная компания ежемесячно направляет каждому потребителю. Если межповерочный интервал ваших приборов учета уже закончился, то в квитанции придет получаете уведомление о необходимости поверки счетчика.
Еще по теме: Показания счетчика газа: что делать если передали их неправильно?
Как поверить прибор учета без демонтажа
- Определитесь с организацией, которая будет выполнять эти работы. Здесь потребитель не ограничен в праве выбора, но следует обращать внимание на наличие Свидетельства об уполномочиях на проведение поверки средств измерительной техники;
- совершите саму поверку;
- получите свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике и Акту о проведении поверки;
- указанные документы следует предоставить компании-поставщику для внесения информации в базу данных.
Читайте также: Можно ли перенести электросчетчик в другое место?
Как поверить прибор учета, если требуется демонтаж
- Написать заявление на распломбировку счетчика, указав адрес и контактные данные для обратной связи и оплатить счет. Специалисты сконтактируют с заявителем и согласуют время осуществления распломбирования;
- присутствовать при снятии пломб и составлении акта с указанием показаний прибора учета;
- с помощью выбранной организации осуществить демонтаж и поверку прибора учета, получить свидетельство о соответствии устройства государственным требованиям к измерительной технике;
- написать заявление на опломбирование счетчика и оплатить счет за эти работы. Специалисты согласуют время проведения, а по завершении процедуры выдадут потребителю соответствующий акт;
- предоставить акты и свидетельство о прохождении периодической поверки для внесения информации в базу данных.
Вас также может заинтересовать: Для чего ДТЭК устанавливает новые счетчики, и все ли они «умные»