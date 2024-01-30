Когда показания счетчиков будут считаться недействительными

Эта услуга проводится за счет потребителя, но во избежание серьезных проблем пойти на такие расходы крайне необходимо, отмечают коммунальщики.

Так, в случае не своевременной поверки показания счетчика могут не приниматься, и поставщик услуг будет начислять сумму к оплате, используя другие методы. Таким образом, потребителям, возможно, придется переплачивать.

«Если счетчик вовремя не поверен, его показания считаются недействительными, и начисления, в таком случае, будут производиться по методу, применяемому для квартир без индивидуальных средств учета, то есть на основе общедомовых приборов или по нормам потребления»,

– сказано в сообщении на странице «Облтеплокоммунэнерго» в Facebook.

Как узнать дату поверки счетчика?

Для новых счетчиков – отсчитать 4 года от даты производства прибора учета, указанной в техпаспорте (а не от даты установки);

отсчитать 4 года от даты, указанной в соответствующем свидетельстве, выдавшемся после предварительной поверки;

в счете, которое уполномоченная компания ежемесячно направляет каждому потребителю. Если межповерочный интервал ваших приборов учета уже закончился, то в квитанции придет получаете уведомление о необходимости поверки счетчика.

Как поверить прибор учета без демонтажа

Определитесь с организацией, которая будет выполнять эти работы. Здесь потребитель не ограничен в праве выбора, но следует обращать внимание на наличие Свидетельства об уполномочиях на проведение поверки средств измерительной техники;

совершите саму поверку;

получите свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике и Акту о проведении поверки;

указанные документы следует предоставить компании-поставщику для внесения информации в базу данных.

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Как поверить прибор учета, если требуется демонтаж

Написать заявление на распломбировку счетчика, указав адрес и контактные данные для обратной связи и оплатить счет. Специалисты сконтактируют с заявителем и согласуют время осуществления распломбирования;

присутствовать при снятии пломб и составлении акта с указанием показаний прибора учета;

с помощью выбранной организации осуществить демонтаж и поверку прибора учета, получить свидетельство о соответствии устройства государственным требованиям к измерительной технике;

написать заявление на опломбирование счетчика и оплатить счет за эти работы. Специалисты согласуют время проведения, а по завершении процедуры выдадут потребителю соответствующий акт;

предоставить акты и свидетельство о прохождении периодической поверки для внесения информации в базу данных.