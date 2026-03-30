Городской совет должен срочно наладить работу органа архитектуры и градостроительства.

Одесса более 10 лет живет без обновленной градостроительной документации.

Темпы реформ в укрытиях, образовании и медицине признаны неудовлетворительными.

Проблемы градостроительства в Одессе: отсутствие стратегии и контроля

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поручил городским властям немедленно восстановить полноценную работу органа архитектуры и градостроительства. Речь идет о создании современного урбанистического офиса, который сможет эффективно реагировать на текущие вызовы.

По его словам, ситуация в этой сфере остается критической: более десяти лет город функционирует без обновленной градостроительной документации, а также более восьми лет — без полноценного главного архитектора, избранного прозрачным способом.

Отсутствие четких правил и контроля, а также устаревшие документы — некоторые из них действуют более 20 лет — создают условия для хаотичной застройки и утраты культурного наследия.

Особое возмущение главы ОВА вызвала ситуация на Французском бульваре, 10, где под звук тревоги начали сносить памятник архитектуры. По его словам, отсутствие четких правил и ответственности позволяет застройщикам уничтожать наследие, игнорируя даже требования ЮНЕСКО, внесенные в 2023 году.

Согласно поручению, профильный департамент мэрии ждет полная перезагрузка: от внедрения прозрачных правил застройки до интеграции международных стандартов охраны культурного наследия в городские документы.

«Одесса должна развиваться по четким, прозрачным и понятным правилам», — резюмировал Сергей Лысак.

Также в эпицентре острой дискуссии оказался Одесский зоопарк: нынешняя информационная кампания может быть заказной и связанной с интересом к территории зоопарка.

