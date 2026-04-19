Ключевые моменты

Запущены два новых фонтана — в парке им. Т. Г. Шевченко и Греческом парке.

Уже работают 7 городских фонтанов в разных районах Одессы.

Всего этой весной планируют запустить 16 из 28 фонтанов.

Какие фонтаны уже работают в городе

Специалисты КП «Сервисный центр» продолжают поэтапное расконсервирование и запуск фонтанов после зимнего периода. На прошлой неделе в работу ввели ещё два объекта: фонтан «Ваза малая» в парке им. Т. Г. Шевченко и фонтан «Начало начал» в Греческом парке.

Перед запуском на объектах провели полный комплекс работ: сняли защитные покрытия, установили подсветку и насосное оборудование, выполнили текущий ремонт и покраску элементов чаш, а также провели пусконаладочные работы.

На сегодняшний день в Одессе уже функционируют семь фонтанов, среди них:

фонтан в Городском саду;

фонтан на Театральной площади;

фонтан-памятник погибшим защитникам правопорядка;

декоративный фонтан «Нимфа» в сквере Пале-Рояль;

фонтан «Ваза Филатова» на Соборной площади;

«Ваза малая»;

«Начало начал».

Работы по расконсервации продолжаются. Всего этой весной планируется запустить 16 из 28 фонтанов, которые обслуживает предприятие.

