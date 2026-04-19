Ключевые моменты
- Запущены два новых фонтана — в парке им. Т. Г. Шевченко и Греческом парке.
- Уже работают 7 городских фонтанов в разных районах Одессы.
- Всего этой весной планируют запустить 16 из 28 фонтанов.
Какие фонтаны уже работают в городе
Специалисты КП «Сервисный центр» продолжают поэтапное расконсервирование и запуск фонтанов после зимнего периода. На прошлой неделе в работу ввели ещё два объекта: фонтан «Ваза малая» в парке им. Т. Г. Шевченко и фонтан «Начало начал» в Греческом парке.
Перед запуском на объектах провели полный комплекс работ: сняли защитные покрытия, установили подсветку и насосное оборудование, выполнили текущий ремонт и покраску элементов чаш, а также провели пусконаладочные работы.
На сегодняшний день в Одессе уже функционируют семь фонтанов, среди них:
- фонтан в Городском саду;
- фонтан на Театральной площади;
- фонтан-памятник погибшим защитникам правопорядка;
- декоративный фонтан «Нимфа» в сквере Пале-Рояль;
- фонтан «Ваза Филатова» на Соборной площади;
- «Ваза малая»;
- «Начало начал».
Работы по расконсервации продолжаются. Всего этой весной планируется запустить 16 из 28 фонтанов, которые обслуживает предприятие.
