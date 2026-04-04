В Городском саду снова зашумела вода — первый фонтан открыл сезон и собрал вокруг первых прохожих.

Коммунальщики готовят другие объекты: в этом году в Одессе планируют запустить около половины городских фонтанов.

Когда вода возвращается в город

В Одессе сегодня стало немного больше весны. 3 апреля в Городском саду снова ожил первый после зимы фонтан — тихо, без лишнего пафоса, но с тем самым ощущением, которое невозможно подделать.

Вода вернулась в пространство города, и вместе с ней — движение, свет, звук, напоминающий: холод отступает.

Фонтаны в Одессе — это не просто элемент благоустройства. Это про настроение. Про встречи, случайные паузы среди дня, про возможность остановиться и просто посмотреть, как играет вода. Рядом с ними город всегда звучит иначе — мягче, живее.

В этом году сезон фонтанов начинается сдержанно: из 28 городских объектов планируют запустить лишь 16. Но даже один включенный фонтан уже меняет атмосферу. Потому что дело не в количестве — дело в ощущении жизни, которое возвращается.

И пока вода поднимается вверх и снова падает в чашу, Одесса словно делает более глубокий вдох. Весна началась.

Как Одесса готовит фонтаны к новому сезону

В дополнение к информации нашей репортерки в пресс-службе Одесской мэрии сообщили, что в городе продолжается плановая подготовка фонтанов к весне. Коммунальные службы очищают чаши, проверяют оборудование и выполняют необходимые ремонты после зимнего периода.

Сезонное обслуживание выполняет коммунальное предприятие «Сервисный центр». Ежедневно к работам привлекают около 165 работников — они не только приводят в порядок сами фонтаны, но и благоустраивают территории вокруг них.

В муниципалитете подчеркнули, что в этом году в городе планируют запустить 16–17 фонтанов из 28 имеющихся. Традиционно первые объекты начинают работать в начале апреля, а остальные — постепенно в течение весны. Точные сроки зависят от погодных условий и технической готовности систем.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Вандалы повредили крупнейший фонтан Одессы.

