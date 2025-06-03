Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Спецтехника оснащена всем необходимым для работы аварийных бригад: от оборудования для быстрого ремонта до оборудования, которое облегчает работу коммунальщиков.

«Неожиданная, но очень приятная помощь от проекта энергетической безопасности USAID. Хотя официально программа завершена, Одесса получила еще три аварийные машины для работы коммунальных служб. Спасибо нашим партнерам за соблюдение обязательств, даже после завершения проекта», — поблагодарил мэр Одессы Геннадий Труханов американских партнеров.

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В 2023 году КП «Теплоснабжение города Одессы» уже получало три аварийные машины от USAID. За это время спецавтомобили уже доказали свою эффективность в самых сложных ситуациях, обеспечивая оперативное реагирование и качественное выполнение ремонтных работ.

USAID — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию. Является одним из крупнейших официальных агентств по оказанию помощи в мире с бюджетом более $ 50 млрд. После начала большой войны USAID предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также способствует восстановлению энергетической инфраструктуры. В январе 2025 года президент Дональд Трамп распорядился о полном замораживании зарубежной помощи USAID для проведения ревизии программ на соответствие «американским ценностям».

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