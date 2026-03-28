Ключевые моменты:
- Электротранспорт возобновил движение в тестовом режиме (интервал 20-40 мин).
- Социальные автобусы работают сокращенно в субботу на проблемных маршрутах.
- В воскресенье выходной.
Как курсируют социальные автобусы в Одессе
Социальные бесплатные автобусы в субботу, 28 марта, курсируют в сокращенном объеме по тем направлениям, где электротранспорт еще не восстановлен. В воскресенье они не будут работать, а работу возобновят в понедельник.
Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»
- Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:00, 08:10, 09:20, 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 17:10, 18:20.
- Отправление от ул. 28-й бригады: 07:00, 08:10, 09:20, 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 17:10, 18:20.
Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»
- Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
- Отправление от ул. Дегтярной: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.
Маршрут С4 «Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»
- Отправление от Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.
- Отправление от ул. Дегтярной: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.
Маршрут №18к (трам.) «11-я ст. В. Фонтана – 14-я ст. В. Фонтана»
- Отправление от 11-й ст. В. Фонтана: 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
- Отправление от 14-й ст. В. Фонтана: 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Маршрут №27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»
- Отправление от ул. Архитекторской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
- Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»
- Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
- Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.
Напомним, на маршруты выходят около 30% трамваев и троллейбусов от обычного количества. Интервал движения – от 20 до 40 минут. Подробный график читайте в материале.
Читайте также: В Одессе запустили отслеживание социальных автобусов: но видно не все