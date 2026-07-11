Ключевые моменты:

На одной из котельных Одессы устанавливают когенерационную установку.

После модернизации объект сможет обеспечивать теплом более 85 тысяч абонентов.

Работы проводят в рамках подготовки городской инфраструктуры к отопительному сезону.

Как выглядит модернизация объекта и какое оборудование там устанавливают, показали в мэрии:

Сейчас на объекте демонтируют устаревшее оборудование в распределительном устройстве. Вместо него установят современное оборудование, предоставленное Программой развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках международной поддержки.

Кроме того, на котельной продолжается монтаж когенерационной установки. Она позволит получать одновременно тепловую и электрическую энергию, что должно повысить надежность работы системы теплоснабжения в условиях возможных вызовов военного времени.

После завершения модернизации котельная сможет обеспечивать стабильным теплом более 85 тысяч абонентов.

Обновление объектов теплоснабжения является частью подготовки Одессы к осенне-зимнему периоду. Городские власти отмечают, что развитие распределенной генерации и резервных источников энергии должно повысить устойчивость критической инфраструктуры.

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