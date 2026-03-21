Ключевые моменты:

Масштабный ремонт газовых сетей в Подольском районе и Болградщине с 23 по 25 марта.

Без газа сотни домохозяйств в деревнях и поселках.

Условия восстановления: действующий договор техобслуживания без долгов, отсутствие задолженности за газораспределение, соответствие нормам безопасности (вентиляция, воздуховоды), проверки на месте.

Газа не будет до 25 марта

По информации АО «Одессагаз», в Подольском районе и Болградщине Одесщины планируется масштабный ремонт газовых сетей, что приведет к временному отключению голубого топлива для сотен домохозяйств. Без газа останутся целые села и улицы с 23 по 25 марта.

Добавим, что газоснабжение возобновится только после завершения ремонтов, проверок и выполнения обязательных условий безопасности. Работы стартуют в селе Романовка Подольского района. Здесь 23 марта с 9:00 газ перекроют газ сразу в двух населенных пунктах – Романовке и Денисовке. Причина – ремонт газорегуляторного пункта. В Болградском районе аналогичные работы пройдут в селе Калчева с 10:00 – без газа останутся дома на улице Мира от №171 до №211. Обновления здесь ожидают ориентировочно утром 25 марта.

Однако больше всего отключений коснется поселка Любашевка Подольского района. Ананьевское УЭГХ предупреждает: с 9:00 23 марта до 9:00 25 марта газа не будет по следующим адресам:

ул. Пушкина от №1 до №53;

ул. Родниковая от №1 до №86;

ул. Мирная от №1 до №15;

ул. Богуна Ивана от №1 до №38;

ул. Героев Украины от №1 до №31;

ул. Заозерная от №1 до №16;

ул. Репина от №1 до №10;

пров. Средний от №1 до №15;

ул. Сечевых Стрельцов от №1 до №6;

ул. Владимира Князя от №1 до №40.

Для восстановления газа потребители должны выполнить ряд требований:

Иметь действующий договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования без задолженности.

Не иметь долгов за распределение природного газа.

Обеспечить соответствие газовой системе проектной и исполнительно-технической документации.

Соблюдать «Правила безопасности систем газоснабжения» и Кодекса ГРМ, в частности, по вентиляционным каналам, дымоходам и оборудованию.

Специалисты отмечают: самовольное восстановление газа запрещено и предусматривает ответственность по Кодексу газораспределительных систем. При пуске газа будут проводить проверки состояния сетей, вентиляции и дымоходов в домохозяйствах.