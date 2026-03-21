Ключевые моменты:
- Масштабный ремонт газовых сетей в Подольском районе и Болградщине с 23 по 25 марта.
- Без газа сотни домохозяйств в деревнях и поселках.
- Условия восстановления: действующий договор техобслуживания без долгов, отсутствие задолженности за газораспределение, соответствие нормам безопасности (вентиляция, воздуховоды), проверки на месте.
Газа не будет до 25 марта
По информации АО «Одессагаз», в Подольском районе и Болградщине Одесщины планируется масштабный ремонт газовых сетей, что приведет к временному отключению голубого топлива для сотен домохозяйств. Без газа останутся целые села и улицы с 23 по 25 марта.
Добавим, что газоснабжение возобновится только после завершения ремонтов, проверок и выполнения обязательных условий безопасности. Работы стартуют в селе Романовка Подольского района. Здесь 23 марта с 9:00 газ перекроют газ сразу в двух населенных пунктах – Романовке и Денисовке. Причина – ремонт газорегуляторного пункта. В Болградском районе аналогичные работы пройдут в селе Калчева с 10:00 – без газа останутся дома на улице Мира от №171 до №211. Обновления здесь ожидают ориентировочно утром 25 марта.
Однако больше всего отключений коснется поселка Любашевка Подольского района. Ананьевское УЭГХ предупреждает: с 9:00 23 марта до 9:00 25 марта газа не будет по следующим адресам:
- ул. Пушкина от №1 до №53;
- ул. Родниковая от №1 до №86;
- ул. Мирная от №1 до №15;
- ул. Богуна Ивана от №1 до №38;
- ул. Героев Украины от №1 до №31;
- ул. Заозерная от №1 до №16;
- ул. Репина от №1 до №10;
- пров. Средний от №1 до №15;
- ул. Сечевых Стрельцов от №1 до №6;
- ул. Владимира Князя от №1 до №40.
Для восстановления газа потребители должны выполнить ряд требований:
- Иметь действующий договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования без задолженности.
- Не иметь долгов за распределение природного газа.
- Обеспечить соответствие газовой системе проектной и исполнительно-технической документации.
- Соблюдать «Правила безопасности систем газоснабжения» и Кодекса ГРМ, в частности, по вентиляционным каналам, дымоходам и оборудованию.
Специалисты отмечают: самовольное восстановление газа запрещено и предусматривает ответственность по Кодексу газораспределительных систем. При пуске газа будут проводить проверки состояния сетей, вентиляции и дымоходов в домохозяйствах.