Ключевые моменты:

Лабораторию в Измаиле планируют присоединить к гидрометцентру в Одессе.

Сотрудники просят сохранить учреждение как отдельную организацию.

Обсерватория участвует в международных проектах и важна для науки и экономики региона.

Дунайская обсерватория в Измаиле: возможная реорганизация

Дунайскую гидрометеорологическую лабораторию в Измаиле планируют присоединить к Гидрометеорологическому центру Чёрного и Азовского морей, который находится в Одессе. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в ответ на официальный запрос «Бессарабия INFORM».

Ранее, в феврале, профсоюз организации обратился к властям с просьбой не допустить ликвидации или объединения учреждения. Сотрудники считают, что обсерватория должна остаться самостоятельной юридической структурой.

Они отмечают, что учреждение активно работает на международном уровне: участвует в конференциях, сотрудничает с европейскими партнёрами и реализует проекты Европейского Союза.

В частности, в 2023–2025 годах обсерватория участвовала в проектах Horizon Europe — SUNDANSE и DANSER. Это позволило привлекать международное финансирование и выполнять обязательства Украины в Дунайском регионе.

Обсерватория играет важную роль для Измаила. Она обеспечивает рабочие места, развивает научный потенциал региона и помогает привлекать гранты. Сейчас вопрос о реорганизации остаётся открытым, а судьба обсерватории будет зависеть от дальнейших решений государственных органов.