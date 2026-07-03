Ключевые моменты:

В Одесской области похоронили троих военных после двухлетних поисков

Защитники погибли во время боев в Донецкой области

Семьи получили подтверждение после официальной идентификации

Информацию о гибели военнослужащих обнародовали Буджакская и Бессарабская общины Болградского района, а также родственники погибших. Окончательное подтверждение их гибели стало возможным после проведения официальных процедур идентификации в соответствии с действующим законодательством. Только после этого общины смогли провести церемонии прощания с защитниками Украины.

Сергей Носов из Вознесенки

В селе Вознесенка Буджакской общины с воинскими почестями похоронили Сергея Леонидовича Носова, погибшего в Покровском районе Донецкой области, в районе населенного пункта Сокол, при выполнении боевого задания 1 июля 2024 года.

Сергей родился 23 января 1984 года в поселке Бородино (Буджак). Односельчане знали его как доброжелательного и трудолюбивого человека.

Боевые товарищи Сергея вспоминают, что он был верен воинской присяге, проявлял стойкость и мужество в боях за Родину. Почти два года родные неустанно искали Сергея, но чуда не произошло — он вернулся домой «на щите».

Николай Кула из Виноградовки

«К сожалению, чуда, в которое я верила и заставила поверить всех, не произошло… Мой любимый муж погиб 02.03.2024 года, защищая свою дочь и семью.

Информация о плене оказалась ошибочной…

Все процедуры идентификации были проведены тщательно, и ошибки быть не может.

Спасибо всем, кто был рядом в это тяжелое время веры и надежды на чудо», — написала на своей странице в Facebook Вера Кула, супруга Николая Николаевича Кулы, уроженца села Виноградовка Бессарабской общины, когда получила известие, что ее муж возвращается домой «на щите».

Николай родился 27 января 1983 года, много работал, имел прекрасную семью, в последнее время жил в Одессе. На фронт ушел по зову сердца. Более двух лет считался пропавшим без вести — все это время Вера надеялась, что он жив. Погиб 2 марта 2024 года.

Олег Яцишин из Соборного

Живым коридором, со слезами и цветами встретили жители поселка Соборное Бессарабской общины своего земляка — военнослужащего Олега Ивановича Яцишина. Олег погиб 30 ноября 2023 года при выполнении боевого задания.

Родился Олег в Соборном 12 июля 1983 года. В поселке его знали и уважали, он был отзывчивым, трудолюбивым и добрым человеком. Два с половиной года Олег считался пропавшим без вести.

Родные, друзья и односельчане с воинскими почестями похоронили Олега на Соборненском кладбище.

Эти мужчины отдали самое дорогое — собственную жизнь, защищая родную землю и будущее украинского народа.

Их подвиг навсегда останется в сердцах земляков, а светлая память о героях будет жить в воспоминаниях родных, близких, друзей и всех, кто их знал и уважал.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб 28-летний стрелок-снайпер из Одесской области Николай Турченко.

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