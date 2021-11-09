Новые тарифы на газ и отопление: главные новости Одессы за 8 ноября

В понедельник, 8 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие важные события.

На Ланжероне заметили дельфинов: те нисколько не «стеснялись» людей

Мы разбирались, какими будут тарифы на отопление в Одессе и кто поможет оплатить услугу?

Минздрав разъяснил, почему проверка наличия ковид-сертификата законна

Также мы выясняли для кого и на сколько ограничили тариф на газ?

В одесской многоэтажке был серьезный пожар – люди готовы были прыгать из окон

Одесский памятник каменоломам высмеяли в Институте национальной памяти

На ремонтируемом участоке Преображенской у Привоза появилась новая «дорога», а тротуар раскопали

Также мы знакомили читателей с ценами на ноябрьском Привозе: От жирной овечки до райской картошки — что почем на ноябрьском Привозе

И сообщили, что в декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже

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