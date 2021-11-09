Новые тарифы на газ и отопление: главные новости Одессы за 8 ноября

В понедельник, 8 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие важные события.
На Ланжероне заметили дельфинов: те нисколько не «стеснялись» людей
Мы разбирались, какими будут тарифы на отопление в Одессе и кто поможет оплатить услугу?
Минздрав разъяснил, почему проверка наличия ковид-сертификата законна
Также мы выясняли для кого и на сколько ограничили тариф на газ?
В одесской многоэтажке был серьезный пожар – люди готовы были прыгать из окон
Одесский памятник каменоломам высмеяли в Институте национальной памяти
На ремонтируемом участоке Преображенской у Привоза появилась новая «дорога», а тротуар раскопали
Также мы знакомили читателей с ценами на ноябрьском Привозе: От жирной овечки до райской картошки — что почем на ноябрьском Привозе
И сообщили, что в декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже
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