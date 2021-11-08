На Ланжероне заметили дельфинов: те нисколько не «стеснялись» людей

Утром в воскресение, 7 ноября, возле Одесского побережья заметили дельфинов. Морские млекопитающие резвились недалеко от пирса на пляже Ланжерон.
Видео с дельфинами опубликовал одесский общественный деятель Анатолий Бойко.
Утро, море, солнце и дельфины,
— написал в своем Фейсбук общественник.
Этим летом дельфины не раз приплывали к Одесским пляжам и порту. А однажды устроили свои игры прямо среди купающихся людей.
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