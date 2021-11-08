Одесский памятник каменоломам высмеяли в Институте национальной памяти

В Украинском институте национальной памяти (УИНП) раскритиковали памятник каменоломам, открытый на днях в Одессе.

Соответствующее сообщение опубликовал у себя в Facebook руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Напомним, памятник каменоломам в Одессе, который установили на улице Бунина, 7, где несколько лет назад появился музей “Катакомба Кантакузена” – филиал музея “Подземная Одесса” на Молдаванке, представляет собой бывалого (в шапке-ушанке) и молодого (в кепке) добытчиков одесского ракушняка. Здесь же представлены их орудия производства – кирка, пила, фонарь. Изображены наши герои в период отдыха, они сидят на том самом добытом ими ракушняке.

Проект реализован по инициативе общественной организации “Фонд изучения и сохранения наследия Одессы “Память”. Ее автор – скульптор Александр Коваленко.

“Ушанка” раздора

Между тем, по мнению Сергея Гуцалюка, изображения одесских каменоломов не соответствуют их настоящему облику.

“Неужели у инициаторов этого “изваяния” и исполнителей не возникало мысли обратиться в Одесский историко-краеведческий музей или в УИНП, где бы им показали изображения первых каменщиков еще Хаджибея, а с 1795 года – Одессы”,

– недоумевает глава Южного отдела УИНП.

Он также назвал “абсурдным и смешным” то, один из каменоломов изображен в “шапке-ушанке”, которая не была известна в Одессе в конце 18-го-начале 20-го века.

“Идея установки памятника каменщикам отличная, но вот исполнение совершенно неудовлетворительное. Здесь изображены не одесские каменщики, а невольники на лесоповале в Сибири где-то в середине 20 века”,

– иронизирует Гуцалюк.

Также он дал подсказку: основатель кафедры истории Украины ОНУ им. И.И. Мечникова, Михаил Елиисеевич Слабченко происходил из семьи каменщиков, проживавших в селе Нерубайское под Одессой.

“Его дед, отец, и он в детстве и юности резали камни для постройки домов города и всю жизнь помнили свои казацкие корни”,

– добавил руководитель отдела УИНП.

Стоит отметить, что в мнения пользователей соцсетей и здесь разделились: некоторые полагают, что УИНП “отражает мнение только националистически настроенных кругов и никакого отношения к мнению одесситов, да и жителей южный регионов Украины, не имеет”.

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Фото Марии Котовой