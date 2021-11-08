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В Одессе горит многоэтажка на Таирова – люди готовы прыгать из окон (видео)

В Одессе горит многоэтажка на Таирова – люди готовы прыгать из окон (видео)

Сегодня днем, 8 ноября, в одесском микрорайоне Таирова возник крупный пожар в многоэтажном жилом доме.
Видео с места происшествия опубликовали местные Телеграм-каналы.

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Как стало известно, пожар начался в одной из квартир на шестом этаже многоэтажки на проспекте Глушко, 6б.

На представленных видео заметно, что задымление распространилось не несколько этажей.

“Нехило подгорело на Глушко 6Б;

Люди кричат, что будут прыгать из окна;

Пожарные и полиция на месте”,

– пишут очевидцы.


Что именно послужило причиной пожара и каком масштаб бедствия, на данный момент неизвестно.

Также в соцсетях сообщают о пожаре на улице Балковской, 27. Там слышны взрывы.

Как рассказывала “Одесская жизнь”, страшный пожар в высотке на проспекте Глушко в Одессе случился в ночь с 21 на 22 августа 2017 года. Горела квартира на 13-м этаже. Спасатели тушили пожар пять часов. Только чудом удалось избежать человеческих жертв. Не повезло лишь домашнему питомцу хозяина выгоревшей дотла квартиры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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