Футбольное «чудо» и подозрительный Hilton: главные новости Одессы за 7 ноября

В воскресение, 7 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” освещала такие важные события.
В Одессе хотят открыть отель Hilton, только место выбрали спорное
Акция “1000 белых акаций” в Одессе продолжается: высажено уже 322 дерева
Одесскому художественному музею исполнилось 122 года и там много перемен
«Черноморец» и «Рух» устроили во Львове настоящую битву и удивили результатом
На Котовского построили скейт-парк, но часть денег при этом украли
В Одессе разрушили мурал, посвященный врачам
На Черемушках трамвай сбил человека: мужчина погиб на месте
А центре города отец с сыном на мопеде въехали в бок Ford и попали в больницу
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