Проверка наличия ковид-сертификата законна: разъяснение Минздрава

В Министерстве охраны здоровья Украины объяснили свою позицию по поводу законности проверок ковид-сертификатов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вопреки распространяемым в соцсетях слухам, ковид-сертификаты не содержат в себе никакой медицинской тайны.

“Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может потребовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан. Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации. Министерство здравоохранения информирует, что согласно статье 39-1 Закона Украины “Основы законодательства Украины о здравоохранении” пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях полученные при его медицинском обследовании. То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет”,

– сказано в сообщении.

Таким образом, уточняют в Минздраве, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить ковид-сертификат, не нарушая при этом закон.

При это норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпиднебезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

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В то же время, уточняют в ведомстве, действующие карантинные нормы предусматривают, что в красной зоне карантина могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19.

“Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей. В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236”,

– добавили в Минздраве.

Напомним, ранее в Министерстве охраны здоровья рассказали, при каких условиях ковид-сертификаты украинцев могут быть аннулированы.

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Фото: Интерфакс