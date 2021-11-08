Новости Одессы и Одесской области

Участок Преображенской у Привоза: появилась новая «дорога», а тротуар раскопали

Участок Преображенской у Привоза: появилась новая «дорога», а тротуар раскопали

«Горячий» участок улицы Преображенской у Привоза, где идет капитальный ремонт, продолжает преобразовываться.

Квартал Преображенской у Привоза меняет облик

Подписаться

От части, где уже уложены рельсы, а это ближе к Преображенскому парку, на углу с Новощепным рядом, теперь пролегает новое дорожное покрытие которое протянулось до Патнелеймоновской. Это сразу преобразило еще недавно разрытый квартал.

Ремонт этого участка Преображенской у Привоза по-прежнему приближается к перекрестку с Пантелеймоновской.

Тротуар на Преображенской напротив Привоза разрыт

А вот тротуар этой части Преображенской (напротив главного входа на Привоз) сейчас полностью перерыт, и пройти там довольно сложно. Оттуда даже практически исчезла уличная торговля.

Что касается торговли, то на другой стороне квартала, вдоль всего Привоза, она продолжает «кипеть» и уже подбирается ближе к Пантелеймоновской.

Ремонт квартала Преображенской: чего ожидать в ближайшее время?

Напомним, кроме трамвайных путей на этом квартале Преображенской будут заменены все инженерные сети, проходящие под улицей. Планируется обустроить новое трамвайное полотно, рельсы и асфальтное покрытие проезжей части. Также будут отремонтированы тротуары и наружное освещение.

Завершающим этапом работ станут организация дорожного движения с нанесением разметки, установка новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.

Напомним также, что данный участок улицы Преображенской будет закрыт для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года

И да, нам пора готовится с новым транспортным сложностям: в Одессе на время ремонта перекрестка Пантелеймоновской и Преображенской не будут курсировать трамваи трех маршрутов.

Читайте по теме:

Ремонт Преображенской у Привоза «завернул» на Старопортофранковскую: что с «торговой площадью»?

Участок Преображенской у Привоза: сроки окончания ремонта значительно продлеваются

Фото Марии Котовой

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить