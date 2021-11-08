Участок Преображенской у Привоза: появилась новая «дорога», а тротуар раскопали

Квартал Преображенской у Привоза меняет облик

От части, где уже уложены рельсы, а это ближе к Преображенскому парку, на углу с Новощепным рядом, теперь пролегает новое дорожное покрытие которое протянулось до Патнелеймоновской. Это сразу преобразило еще недавно разрытый квартал.

Ремонт этого участка Преображенской у Привоза по-прежнему приближается к перекрестку с Пантелеймоновской.

Тротуар на Преображенской напротив Привоза разрыт

А вот тротуар этой части Преображенской (напротив главного входа на Привоз) сейчас полностью перерыт, и пройти там довольно сложно. Оттуда даже практически исчезла уличная торговля.

Что касается торговли, то на другой стороне квартала, вдоль всего Привоза, она продолжает «кипеть» и уже подбирается ближе к Пантелеймоновской.

Ремонт квартала Преображенской: чего ожидать в ближайшее время?

Напомним, кроме трамвайных путей на этом квартале Преображенской будут заменены все инженерные сети, проходящие под улицей. Планируется обустроить новое трамвайное полотно, рельсы и асфальтное покрытие проезжей части. Также будут отремонтированы тротуары и наружное освещение.

Завершающим этапом работ станут организация дорожного движения с нанесением разметки, установка новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.

Напомним также, что данный участок улицы Преображенской будет закрыт для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года

И да, нам пора готовится с новым транспортным сложностям: в Одессе на время ремонта перекрестка Пантелеймоновской и Преображенской не будут курсировать трамваи трех маршрутов.

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Фото Марии Котовой