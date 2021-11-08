В декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже

Украинский перевозчик “Укрзалізниця” открыла продажу билетов на поезда нового графика, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Более сотни поездов пойдут по новому графику

Как сообщается, сейчас “Укрзалізниця” открыла продажу билетов на 52 из 93 поездов нового графика. Из них 19 поездов впервые поедут по своим направлениям, а еще 49 поездов будут ускорены.

Продажа билетов на все поезда нового графика движения будет открыта до конца ноября.

Среди новых маршрутов “Укрзалізниця” отмечает поезд № 57/58-59/60 Киев – Яремче, Чоп. Этот маршрут будет более удобным и прибывать в места назначения утром.

Кроме того, компания запускает круглогодичный фирменный поезд №95/96 Киев – Рахов, цена которого снижена по сравнению с поездом старого графика. А поезд №52/51 Киев – Херсон теперь будет состоять из вагонов-трансформеров.

Билеты на эти и другие поезда можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber и Telegram.

Новые правила “Укрзалізниці”

Также напомним, что с 21 октября 2021 года начали действовать новые правила пассажирских перевозок в поездах “Укрзалізниці”. Теперь для проезда в другой регион Украины потребуется как минимум один из трех документов:

бумажный сертификат о вакцинации одной или двумя дозами;

электронный ковид-сертификат в мобильном приложении «Дія»;

справка о прохождении ПЦР-теста в течение последних 72 часов.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие указанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.

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