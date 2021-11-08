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В декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже

В декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже

Украинский перевозчик “Укрзалізниця” открыла продажу билетов на поезда нового графика, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Более сотни поездов пойдут по новому графику

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Как сообщается, сейчас “Укрзалізниця” открыла продажу билетов на 52 из 93 поездов нового графика. Из них 19 поездов впервые поедут по своим направлениям, а еще 49 поездов будут ускорены.

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Продажа билетов на все поезда нового графика движения будет открыта до конца ноября.

Среди новых маршрутов “Укрзалізниця” отмечает поезд № 57/58-59/60 Киев – Яремче, Чоп. Этот маршрут будет более удобным и прибывать в места назначения утром.

Кроме того, компания запускает круглогодичный фирменный поезд №95/96 Киев – Рахов, цена которого снижена по сравнению с поездом старого графика. А поезд №52/51 Киев – Херсон теперь будет состоять из вагонов-трансформеров.

Билеты на эти и другие поезда можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber и Telegram.

Новые правила “Укрзалізниці”

Также напомним, что с 21 октября 2021 года начали действовать новые правила пассажирских перевозок в поездах “Укрзалізниці”. Теперь для проезда в другой регион Украины потребуется как минимум один из трех документов:

  • бумажный сертификат о вакцинации одной или двумя дозами;
  • электронный ковид-сертификат в мобильном приложении «Дія»;
  • справка о прохождении ПЦР-теста в течение последних 72 часов.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие указанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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