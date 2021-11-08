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От жирной овечки до райской картошки: что почем на ноябрьском Привозе

От жирной овечки до райской картошки: что почем на ноябрьском Привозе

Понятие «понедельник — день небазарный» — это, конечно, не о нашем Привозе. Ноябрь вступает в свои права, опять же, обещают похолодание. И отправились мы на Привоз познавать ноябрьские цены и ассортимент.

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С ассортиментом все более, чем в порядке.

— Что-то рыбы маловато, — услышала я рыбных рядах.

Ответ, как обычно, не заставил себя ждать:

— А вам мало той, что видите? Тогда вам на рыбалку, ловите, что душе угодно.

В молочном корпусе — как обычно, глаза разбегаются, особенно если учесть, что за копченостями-яйцами — вам тоже сюда.

И никого уже не удивляет, что если надпись рядом с товаром значится «овечка (козочка) молодая (жирная, средняя, майская и.д.)» — это вовсе не значит, что здесь продают этих самых овечек-козочек-коровок, а речь идет о брынзочке.

Фраза из уст продавца: «Картошка просто райская!» напомнила, что с чувством юмора на Привозе по-прежнему все в полном порядке.

А теперь — о главном, о ценах (за один килограммчик).

Начинаем с овощей:

  • картошка (названная райской и не получившая столь высокую оценку) — от 10 до 17 грн;
  • огурцы — от 30 до 55 грн;
  • помидоры «обычные» — 15-25 грн;
  • зеленые помидоры (ноябрьская фишка) — 8-13 грн;
  • помидоры желтые, микадо — 25-35 грн;
  • лук репчатый — 12-15 грн;
  • свекла и морковь «идут» по 12-15 грн;
  • сладкий перец (большой ценовой диапазон!) — 15-65 грн;
  • баклажаны — 30-40 грн;
  • кабачки — 25-35 грн
  • квашеная капусточка (становится на Привозе «королевой бала») — 30-35 грн.
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре

Фрукты

  • бананы — 20-25 грн;
  • лимоны — 25-35 грн;
  • хурма — 40-65 грн;
  • мандарины — 15-35 грн;
  • апельсины — 40-55 грн;
  • виноград — 25-55 грн
  • груши — 20-35 грн;
  • яблоки — от 12 до 25 грн
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре

Пора в молочный корпус:

  • куриные яйца (десяток) — 28-60 грн;
  • творог — от 75 до 120 грн;
  • сметана — 75-100 грн;
  • брынза — 120-150 грн;
  • молоко — от 25-30 грн. за литр.
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре

Почем мясо?

  • телятина (задняя часть) — 190-200 грн;
  • телятина (лопатка) — 160 грн;
  • свинина (шея) — 130-140 грн;
  • свинина (лопатка) — 100-110 грн;
  • свинина (задняя часть) — 110-120 грн;
  • свиное соленое сало колеблется (в зависимости от толщины) от 150 до 200 грн.

цены на Привозе в ноябре

Что в рыбных рядах?

  • толстолобик — 30 (мелкий)-60 грн;
  • карп — 40-65 грн;
  • карась — 60-70 грн;
  • бычки — 120-130 грн;
  • селедка (простите, селедочка) – 40 грн за приглянувшуюся вам одну штучку.
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре
цены на Привозе в ноябре

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ценах на Привозе в сентябре и октябре.

Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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