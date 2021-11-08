От жирной овечки до райской картошки: что почем на ноябрьском Привозе

Понятие «понедельник — день небазарный» — это, конечно, не о нашем Привозе. Ноябрь вступает в свои права, опять же, обещают похолодание. И отправились мы на Привоз познавать ноябрьские цены и ассортимент.

С ассортиментом все более, чем в порядке.

— Что-то рыбы маловато, — услышала я рыбных рядах.

Ответ, как обычно, не заставил себя ждать:

— А вам мало той, что видите? Тогда вам на рыбалку, ловите, что душе угодно.

В молочном корпусе — как обычно, глаза разбегаются, особенно если учесть, что за копченостями-яйцами — вам тоже сюда.

И никого уже не удивляет, что если надпись рядом с товаром значится «овечка (козочка) молодая (жирная, средняя, майская и.д.)» — это вовсе не значит, что здесь продают этих самых овечек-козочек-коровок, а речь идет о брынзочке.

Фраза из уст продавца: «Картошка просто райская!» напомнила, что с чувством юмора на Привозе по-прежнему все в полном порядке.

А теперь — о главном, о ценах (за один килограммчик).

Начинаем с овощей:

картошка (названная райской и не получившая столь высокую оценку) — от 10 до 17 грн;

огурцы — от 30 до 55 грн;

помидоры «обычные» — 15-25 грн;

зеленые помидоры (ноябрьская фишка) — 8-13 грн;

помидоры желтые, микадо — 25-35 грн;

лук репчатый — 12-15 грн;

свекла и морковь «идут» по 12-15 грн;

сладкий перец (большой ценовой диапазон!) — 15-65 грн;

баклажаны — 30-40 грн;

кабачки — 25-35 грн

квашеная капусточка (становится на Привозе «королевой бала») — 30-35 грн.

Фрукты

бананы — 20-25 грн;

лимоны — 25-35 грн;

хурма — 40-65 грн;

мандарины — 15-35 грн;

апельсины — 40-55 грн;

виноград — 25-55 грн

груши — 20-35 грн;

яблоки — от 12 до 25 грн

Пора в молочный корпус:

куриные яйца (десяток) — 28-60 грн;

творог — от 75 до 120 грн;

сметана — 75-100 грн;

брынза — 120-150 грн;

молоко — от 25-30 грн. за литр.

Почем мясо?

телятина (задняя часть) — 190-200 грн;

телятина (лопатка) — 160 грн;

свинина (шея) — 130-140 грн;

свинина (лопатка) — 100-110 грн;

свинина (задняя часть) — 110-120 грн;

свиное соленое сало колеблется (в зависимости от толщины) от 150 до 200 грн.

Что в рыбных рядах?

толстолобик — 30 (мелкий)-60 грн;

карп — 40-65 грн;

карась — 60-70 грн;

бычки — 120-130 грн;

селедка (простите, селедочка) – 40 грн за приглянувшуюся вам одну штучку.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ценах на Привозе в сентябре и октябре.

Фото Марии Котовой