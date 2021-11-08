От жирной овечки до райской картошки: что почем на ноябрьском Привозе

Понятие «понедельник — день небазарный» — это, конечно, не о нашем Привозе. Ноябрь вступает в свои права, опять же, обещают похолодание. И отправились мы на Привоз познавать ноябрьские цены и ассортимент.
С ассортиментом все более, чем в порядке.
— Что-то рыбы маловато, — услышала я рыбных рядах.
Ответ, как обычно, не заставил себя ждать:
— А вам мало той, что видите? Тогда вам на рыбалку, ловите, что душе угодно.
В молочном корпусе — как обычно, глаза разбегаются, особенно если учесть, что за копченостями-яйцами — вам тоже сюда.
И никого уже не удивляет, что если надпись рядом с товаром значится «овечка (козочка) молодая (жирная, средняя, майская и.д.)» — это вовсе не значит, что здесь продают этих самых овечек-козочек-коровок, а речь идет о брынзочке.
Фраза из уст продавца: «Картошка просто райская!» напомнила, что с чувством юмора на Привозе по-прежнему все в полном порядке.
А теперь — о главном, о ценах (за один килограммчик).
Начинаем с овощей:
- картошка (названная райской и не получившая столь высокую оценку) — от 10 до 17 грн;
- огурцы — от 30 до 55 грн;
- помидоры «обычные» — 15-25 грн;
- зеленые помидоры (ноябрьская фишка) — 8-13 грн;
- помидоры желтые, микадо — 25-35 грн;
- лук репчатый — 12-15 грн;
- свекла и морковь «идут» по 12-15 грн;
- сладкий перец (большой ценовой диапазон!) — 15-65 грн;
- баклажаны — 30-40 грн;
- кабачки — 25-35 грн
- квашеная капусточка (становится на Привозе «королевой бала») — 30-35 грн.
Фрукты
- бананы — 20-25 грн;
- лимоны — 25-35 грн;
- хурма — 40-65 грн;
- мандарины — 15-35 грн;
- апельсины — 40-55 грн;
- виноград — 25-55 грн
- груши — 20-35 грн;
- яблоки — от 12 до 25 грн
Пора в молочный корпус:
- куриные яйца (десяток) — 28-60 грн;
- творог — от 75 до 120 грн;
- сметана — 75-100 грн;
- брынза — 120-150 грн;
- молоко — от 25-30 грн. за литр.
Почем мясо?
- телятина (задняя часть) — 190-200 грн;
- телятина (лопатка) — 160 грн;
- свинина (шея) — 130-140 грн;
- свинина (лопатка) — 100-110 грн;
- свинина (задняя часть) — 110-120 грн;
- свиное соленое сало колеблется (в зависимости от толщины) от 150 до 200 грн.
Что в рыбных рядах?
- толстолобик — 30 (мелкий)-60 грн;
- карп — 40-65 грн;
- карась — 60-70 грн;
- бычки — 120-130 грн;
- селедка (простите, селедочка) – 40 грн за приглянувшуюся вам одну штучку.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ценах на Привозе в сентябре и октябре.
Фото Марии Котовой