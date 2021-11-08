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Тариф на газ ограничили: для кого и на сколько?

Тариф на газ ограничили: для кого и на сколько?

Кабинет Министров Украины ограничил стоимость газа для населения от поставщика «последней надежды». Об этом говорится в Постановлении Кабмина №1063 от 25 октября 2021 года.

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Поставщик «последней надежды» – это компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика газа. Таким предприятием на рынке природного газа Министерство энергетики определило Национальную акционерную компанию «Нафтогаз України».

В октябре «Нафтогаз» поднял цену газа для бытовых потребителей до 16,56 гривни за кубометр. Но Кабмин ограничил стоимость голубого топлива от поставщика «последней надежды». За октябрь и ноябрь потребители получат платежки  с тарифом 7,96 гривни за кубометр — с учетом НДС, но без стоимости доставки (абонплаты) газа. Такая цена утверждена Кабмином на срок до 1 декабря 2021 года.

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Фото из открытых источников

В дальнейшем клиенты «Нафтогаза» на протяжении 60 дней должны выбрать любую газовую компанию и заключить с ней договор. Для этого потребителю нужно подать онлайн-заявку на сайте избранного поставщика.

Им может стать и «Нафтогаз», если потребитель решит стать клиентом компании. В таком случае можно будет и дальше пользоваться одним из самых выгодных тарифов. В рамках годового плана «Фиксированный» для потребителей действует тариф 7,96 гривни за кубометр, и он не будет расти до 30 апреля 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, что повышение тарифа на распределение газа отменили.

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Подать заявку на присоединение к НАК «Нафтогаз» можно разными способами:

  • онлайн – на сайте gas.ua либо в версии «Приват24»;
  • в отделениях «Ощадбанка», ПУМБ, ТАСКОМБАНКа, «Идея Банка»;
  • в отделениях «Новой почты» (для Полтавской области);
  • в центрах оплаты и подключения НАК «Нафтогаз України».

Для оформления заявки клиенту необходимо заполнить форму и предоставить следующие документы: паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельцев, если жилплощадь оформлена на нескольких человек. Также в заявлении необходимо указать EIC-код (шестнадцатизначный персональный газовый номер, который указан в квитанции об оплате за доставку газа).

Ранее мы отвечали на вопросы относительно жалоб одесситов на качество газа.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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