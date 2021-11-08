Отопление в Одессе: каким будет тариф и кто поможет оплатить услугу?

Отопительный сезон в Одессе уже стартовал. А одесситы все еще ожидают конкретного ответа на вопрос: поднимут ли тариф на тепло?

А также помогут ли в этом году малообеспеченным семьям и одиноким пенсионерам оплачивать дорогостоящую услугу? И вот что мы узнали…

Так сколько платить за отопление в Одессе?

Ранее мы уже публиковали информацию о том, что в связи с повышением цены на газ и ужесточением условий контрактов с «Нафтогазом», коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) готовит новые тарифы для одесситов. Тепловики предлагали платить населению 1513 гривен за гигакалорию (с учетом НДС) и еще 486 гривен — за ее поставку и транспортировку. Итого по 2000 гривен в месяц. Сейчас для потребителей действует суммарный (единый) тариф 1813,94 гривни за гигакалорию теплоэнергии. Окончательное решение о повышении тарифов депутаты должны были принять на сессии, которая состоялась 3 ноября. Однако, по словам директора ТГО Анны Поздняковой, цена за отопление пока останется прежней — 1813,94 гривни за гигакалорию.

Если тепла в доме еще нет

До 8 ноября тепло должно было поступить во все жилые дома города. Если у вас все еще холодно, обращайтесь в Центральную диспетчерскую ТГО по телефонам: (048) 705-62-11 или (048) 705-62-49.

Также необходимую информацию можно получить, в зависимости от района проживания, по таким телефонам:

поселок Котовского: (048) 771-71-07;

Приморский район и Слободка: (048) 705-62-01;

Черемушки и 10-й квартал: (048) 771-01-31;

Таирово, район улиц Инглези и Академика Королева: (048) 702-25-86;

Чубаевка (улицы Краснова, Академика Филатова, Космонавтов, Люстдорфская дорога): (048) 772-44-42.

небольшие котельные, расположенные на территории города: (048) 702-01-42.

Если у вас возникли вопросы по поводу квитанций и суммы оплаты, звоните по номеру: (048) 705-61-00.

Ранее мы рассказывали о том, почему растут тарифа на тепло: что говорят власть и эксперты.

Чем поможет горсовет?

Несколько последних лет малообеспеченным одесситам выплачивали муниципальную помощь на оплату теплоснабжения. Так, адресную помощь за ноябрь — декабрь 2020 года выделяли неработающим пенсионерам, у которых пенсия не превышала 2000 гривен. Размер помощи составлял 400 гривен в месяц на одну семью.

Как сообщили нам в пресс-службе Одесского горсовета, в этом году, к сожалению, такая ежемесячная адресная помощь на оплату отопления не предусмотрена.

Взамен горсовет предлагает всем одесситам, которые попали в сложную жизненную ситуацию и не могут оплатить коммунальные услуги, воспользоваться программой «Адресной одноразовой муниципальной помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги». Максимальный размер такой выплаты — 10 тысяч гривен.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо подать следующие документы:

личное заявление;

оригинал и копию паспорта;

оригинал и копию выписки о регистрации места жительства (при наличии);

оригинал и копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

оригинал и копию удостоверения о праве на льготы и копию справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности (при наличии);

справку из банка с указанием реквизитов открытого социального счета (пенсионерам и получателям государственных пособий — реквизиты счета для зачисления социальных выплат; другим категориям — реквизиты открытого социального счета);

согласие на сбор информации о семье, доходах, собственности и имуществе, необходимой для получения адресной помощи;

справку о размере текущей задолженности жилищно-коммунальные услуги (справка должна быть с указанием международного номера банковского счета IBAN, подписью и печатью предприятия).

Куда подавать документы?

Чтобы узнать, как и куда подавать документы на получение муниципальной помощи, нужно обратиться в Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета: улица Косовская, 2-д, телефон: (048) 705-10-90.

Можно обращаться также в управления социальной защиты по месту жительства:

Киевский район: улица Академика Королева, 9.

Телефон: (048) 705-41-75, (048) 705-41-76, (048) 705-58-49.

Телефон: (048) 705-41-75, (048) 705-41-76, (048) 705-58-49. Приморский район: улица Армейская, 9.

Телефон: (048) 705-13-09.

Телефон: (048) 705-13-09. Малиновский район: улица Косовская, 2-д.

Телефон: (048) 710-16-60, (048) 710-16-68.

Телефон: (048) 710-16-60, (048) 710-16-68. Суворовский район: проспект Добровольского, 120-а.

Телефон: (048) 705-59-71, (048) 705-59- 82.

Внимание! На время карантина личный прием граждан руководством Департамента социальной защиты ведется по предварительной записи.

Ранее мы рассказывали о том, что тепло будем получать по-новому: что изменилось?