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Отопление в Одессе: каким будет тариф и кто поможет оплатить услугу?

Отопление в Одессе: каким будет тариф и кто поможет оплатить услугу?

Отопительный сезон в Одессе уже стартовал. А одесситы все еще ожидают конкретного ответа на вопрос: поднимут ли тариф на тепло?

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А также помогут ли в этом году малообеспеченным семьям и одиноким пенсионерам оплачивать дорогостоящую услугу? И вот что мы узнали…

Так сколько платить за отопление в Одессе?

Ранее мы уже публиковали информацию о том, что в связи с повышением цены на газ и ужесточением условий контрактов с «Нафтогазом», коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) готовит новые тарифы для одесситов. Тепловики предлагали платить населению 1513 гривен за гигакалорию (с учетом НДС) и еще 486 гривен — за ее поставку и транспортировку. Итого по 2000 гривен в месяц. Сейчас для потребителей действует суммарный (единый) тариф 1813,94 гривни за гигакалорию теплоэнергии. Окончательное решение о повышении тарифов депутаты должны были принять на сессии, которая состоялась 3 ноября. Однако, по словам директора ТГО Анны Поздняковой, цена за отопление пока останется прежней — 1813,94 гривни за гигакалорию.

Если тепла в доме еще нет

До 8 ноября тепло должно было поступить во все жилые дома города. Если у вас все еще холодно, обращайтесь в Центральную диспетчерскую ТГО по телефонам: (048) 705-62-11 или (048) 705-62-49.

Также необходимую информацию можно получить, в зависимости от района проживания, по таким телефонам:

  • поселок Котовского: (048) 771-71-07;
  • Приморский район и Слободка: (048) 705-62-01;
  • Черемушки и 10-й квартал: (048) 771-01-31;
  • Таирово, район улиц Инглези и Академика Королева: (048) 702-25-86;
  • Чубаевка (улицы Краснова, Академика Филатова, Космонавтов, Люстдорфская дорога):  (048) 772-44-42.
  • небольшие котельные, расположенные на территории города: (048) 702-01-42.

Если у вас возникли вопросы по поводу квитанций и суммы оплаты, звоните по номеру: (048) 705-61-00.

Ранее мы рассказывали о том, почему растут тарифа на тепло: что говорят власть и эксперты.

Чем поможет горсовет?

Несколько последних лет малообеспеченным одесситам выплачивали муниципальную помощь на оплату теплоснабжения. Так, адресную помощь за ноябрь — декабрь 2020 года выделяли неработающим пенсионерам, у которых пенсия не превышала 2000 гривен. Размер помощи составлял 400 гривен в месяц на одну семью.

 

отопление

Как сообщили нам в пресс-службе Одесского горсовета, в этом году, к сожалению, такая ежемесячная адресная помощь на оплату отопления не предусмотрена.

Взамен горсовет предлагает всем одесситам, которые попали в сложную жизненную ситуацию и не могут оплатить коммунальные услуги, воспользоваться программой «Адресной одноразовой муниципальной помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги». Максимальный размер такой выплаты — 10 тысяч гривен.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо подать следующие документы:

  • личное заявление;
  • оригинал и копию паспорта;
  • оригинал и копию выписки о регистрации места жительства (при наличии);
  • оригинал и копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • оригинал и копию удостоверения о праве на льготы и копию справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности (при наличии);
  • справку из банка с указанием реквизитов открытого социального счета (пенсионерам и получателям государственных пособий — реквизиты счета для зачисления социальных выплат; другим категориям — реквизиты открытого социального счета);
  • согласие на сбор информации о семье, доходах, собственности и имуществе, необходимой для получения адресной помощи;
  • справку о размере текущей задолженности жилищно-коммунальные услуги (справка должна быть с указанием международного номера банковского счета IBAN, подписью и печатью предприятия).

Куда подавать документы?

отопление тепло радиатор

Чтобы узнать, как и куда подавать документы на получение муниципальной помощи, нужно обратиться в Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета: улица Косовская, 2-д, телефон: (048) 705-10-90.

Можно обращаться также в управления социальной защиты по месту жительства:

  • Киевский район: улица Академика Королева, 9.
    Телефон: (048) 705-41-75, (048) 705-41-76, (048) 705-58-49.
  • Приморский район: улица Армейская, 9.
    Телефон: (048) 705-13-09.
  • Малиновский район: улица Косовская, 2-д.
    Телефон: (048) 710-16-60, (048) 710-16-68.
  • Суворовский район: проспект Добровольского, 120-а.
    Телефон: (048) 705-59-71, (048) 705-59- 82.

Внимание! На время карантина личный прием граждан руководством Департамента социальной защиты ведется по предварительной записи.

Ранее мы рассказывали о том, что тепло будем получать по-новому: что изменилось?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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