Ключевые моменты:

В Одесской областной детской клинической больнице была введена онлайн-запись на прием через систему Health24.

Родители могут самостоятельно выбирать дату и время визита без звонков и очередей в регистратуре.

Сервис доступен через мобильное приложение и веб-версию, а запись можно быстро отменить онлайн.

После регистрации пользователи получают доступ к электронной медицинской карте ребенка, рецептам, направлениям, прививкам и результатам анализов.

Система будет отправлять автоматические напоминания о приеме, е-рецептах и ​​изменениях в записи.

Как теперь записаться к врачу

Лето – время не только для отпусков, но и период прохождения профилактического осмотра малышей у врачей. Чтобы облегчить пребывание маленьких пациентов в больнице, Одесская областная детская клиническая больница внедрила цифровой сервис для записи на прием к врачам. Теперь родители могут выбрать удобное время визита через медицинскую информационную систему Health24, которая должна упростить получение медицинских услуг и уменьшить нагрузку на регистратуру.

Новый сервис позволяет отказаться от телефонных звонков и длительного ожидания. Через платформу Health24 пользователи могут просматривать актуальный график работы педиатров и узкопрофильных специалистов, а также самостоятельно бронировать наиболее удобное время приема.

К слову, воспользоваться услугой можно как через мобильное приложение Health24 для Android и iOS, так и через вебверсию сервиса. Если обстоятельства изменятся, можно быстро отменить запись непосредственно в личном кабинете.

В общем, функционал платформы не ограничивается только записью к врачу. После регистрации родители получают постоянный доступ к электронной медицинской карте своего ребенка.

В профиле доступна информация о:

историю обращений в медицинские учреждения и установленные диагнозы;

проведены профилактические прививки;

электронные рецепты и направления;

результаты лабораторных исследований и диагностических исследований.

Кроме того, система будет автоматически отправлять push-сообщения о предстоящем приеме, напоминать о завершении срока действия электронных рецептов и сообщать о возможных изменениях или отмене записи.

Как воспользоваться сервисом

Для пользования новыми возможностями родителю необходимо:

установить приложение Health24 или открыть веб-версию сервиса;

создать собственную учетную запись;

в разделе «Медкарта» добавить ребенка, указав данные его свидетельства о рождении для синхронизации с системой;

найти Одесскую областную детскую клиническую больницу или нужного врача и забронировать свободное время приема.

В больнице отмечают, что для пользователей, которые испытывают трудности с настройкой сервиса или поиском информации, предусмотрена помощь. Обратиться можно в регистратуру медучреждения, в чат поддержки приложения или на бесплатную горячую линию Health24 по номеру 0 800 756 856.

Напомним, врач-хирург из Одессы Михаил Сауляк стал призером конкурса «Share Your Best Case» на Европейском конгрессе микрохирургов EFSM-2026. Этот конкурс проводят уже около 20 лет, и ежегодно со всего мира эксперты выбирают всего пять сильнейших финалистов с уникальными медицинскими кейсами.

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