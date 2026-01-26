Ключевые моменты:

Россия нанесла удары по Запорожью, повреждены дома, без пострадавших.

Ночью РФ атаковала Украину 138 дронами, ПВО сбила 110 БпЛА.

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области.

Россияне нанесли удар по Запорожью

Этой ночью российские террористы дважды ударили по Запорожью.

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, повреждены частные дома, в одном из них вспыхнул пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее из-за вражеской атаки в Запорожье был пожар. Также под удар попал и Запорожский район. В Вольнянске возник пожар, повреждены многоэтажки – выбиты окна и разбиты фасады, сообщили в ОВА.

По информации Воздушных сил, в ночь на 26 января противник атаковал 138 ударными БпЛА.

На утро сегодняшнего дня авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили либо подавили 110 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Силы обороны Украины поразили очередной российский НПЗ

Но неспокойно этой ночью было и на России: в Генштабе подтвердили поражение российского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и ряда других объектов врага.

«В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко» (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ)», – сообщили сегодня в ведомстве.

Как отмечается, ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла агрессора.

По информации военных, зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории завода и взрывы в районе цели.

Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.

Кроме того, с целью ослабления наступательных способностей противника, нанесены удары по пункту управления БпЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ТОТ Донецкая обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ТОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых окупантов выясняется.

Ранее в российских городах Белгород, Таганрог и Пермь произошли масштабные перебои с электроснабжением.

Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области

Согласно анализу боевых действий от американского Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают продвижение на западе Запорожской области, закрепив новые позиции вблизи Малой Токмачки. российские силы пытаются сдержать наступление и производят атаки в районах Орехова и Гуляйполя.

Ситуация остается напряженной с активным использованием беспилотников и танковых подразделений с обеих сторон.

В то же время в Генштабе ВСУ информируют, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.

Одним из наиболее горячих направлений фронта остается Покровское, где за прошедшие сутки наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Январское, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

Продолжаются бои на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Константировском и других направлениях фронта.

Коротко о потерях врага

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 32 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, 917 беспилотных летательных аппаратов, 147 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.