Ключевые моменты:
- На реконструкцию детсада «Солнышко» планируют потратить более 102 млн грн.
- В тендере приняла участие только одна компания.
- Работы должны завершить до конца 2026 года.
Реконструкция детского сада в Сергеевке: детали тендера
В конце декабря Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА объявил тендер на реконструкцию здания дошкольного учебного заведения «Солнышко» в Сергеевке Белгород-Днестровского района.
Ожидаемая стоимость работ составила более 102 миллионов гривен.
Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, срок подачи заявок завершился 23 января. При этом конкуренции на торгах фактически не было — предложение подала только одна компания.
Потенциальным подрядчиком стало частное предприятие «Диск-Юг», которое и признали победителем закупки.
Согласно условиям закупки, подрядчик должен будет:
- полностью восстановить и модернизировать здание садика;
- отремонтировать и заменить внутренние инженерные сети (отопление, водоснабжение, вентиляция);
- обновить фасад и кровлю;
- заменить окна и двери;
- обновить внутренние помещения, включая групповые комнаты, санузлы, пищеблок;
- привести объект к современным нормам безопасности и комфорта.
Завершить реконструкцию детского сада планируют до 31 декабря 2026 года.
