детсад в Серегеевке

Ключевые моменты:

  • На реконструкцию детсада «Солнышко» планируют потратить более 102 млн грн.
  • В тендере приняла участие только одна компания.
  • Работы должны завершить до конца 2026 года.

Реконструкция детского сада в Сергеевке: детали тендера

В конце декабря Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА объявил тендер на реконструкцию здания дошкольного учебного заведения «Солнышко» в Сергеевке Белгород-Днестровского района.

Ожидаемая стоимость работ составила более 102 миллионов гривен.

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, срок подачи заявок завершился 23 января. При этом конкуренции на торгах фактически не было — предложение подала только одна компания.
Потенциальным подрядчиком стало частное предприятие «Диск-Юг», которое и признали победителем закупки.

Согласно условиям закупки, подрядчик должен будет:

  • полностью восстановить и модернизировать здание садика;
  • отремонтировать и заменить внутренние инженерные сети (отопление, водоснабжение, вентиляция);
  • обновить фасад и кровлю;
  • заменить окна и двери;
  • обновить внутренние помещения, включая групповые комнаты, санузлы, пищеблок;
  • привести объект к современным нормам безопасности и комфорта.

Завершить реконструкцию детского сада планируют до 31 декабря 2026 года.

