Банкомат не выдает наличные: что делать

Пользуйтесь услугой «Наличка на кассе»

В банке напоминают, что снять наличные можно и без банкомата: во многих супермаркетах есть услуга «Наличка на кассе». Нужно только зайти в ближайший супермаркет, сделать любую покупку и на кассе сообщить кассиру сумму, которую хотите снять с карты.

Отметим, что эта услуга спасает в ситуации, когда банкомата нет поблизости, он неисправен, в нем закончились наличные или возле банкомата огромная очередь.

Проверьте банкомат

Если же вариант снятия через кассу вам не подходит, а рядом полно банкоматов, то есть несколько простых правил, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций.

Перед тем как проводить операцию, убедитесь, что банкомат исправен. Также проверьте его на наличие возможных дополнительных устройств – так, мошенники могут оставлять накладки на клавиатуре или на устройствах, куда вы вставляете карту и на отсеке для выдачи денег.

Один из распространенных видов мошенничества – кеш-треппинг. Злоумышленники наклеивают специальную пленку на отсек для выдачи денег, и вы их не получите. Но со счета они будут списаны.

Если у вас есть такая возможность и время, делайте фото или видео своих операций с банкоматом.

Что делать, если банкомат не выдает деньги

Четкий алгоритм действий в ситуациях, когда деньги были списаны со счета, но банкомат их не выдал, дает Телеграм-канал «Защита прав потребителей»:

не отходите от банкомата ни на шаг. Если это проделки мошенников, то они сразу же воспользуются моментом, чтобы снять пленку с отсека для выдачи денег и забрать ваши средства;

обратитесь в горячую службу поддержки банка, который выдал карту. Менеджеру нужно сообщить все детали операции – свои данные, сумму, время, расположение банкомата.

сохраните чеки, смс-сообщения. Сделайте фото и видео, где будет отображаться последовательность действий клиента и сообщения на экране банкомата;

обратитесь в банк – владельцу банкомата, особенно сели это не банк-эмитет карты. Часто телефон контактного центра банка указан на самом банкомате. Менеджеру сообщите о проблеме и дайте полную информацию об операции.

Как вернуть невыданные деньги

Обычно в банке таким операциям дают статус спорных. И если вы пользовались банкоматом другого банка, решение ситуации может затянуться.

Быстро вернут средства только в том случае, если при инкассации банкомата будет обнаружена лишняя сумма в размере вашей операции. Это станет подтверждением правомерности претензий клиента.

Если же инкассация не подтвердит наличие «лишней суммы», то деньги не вернут, а банк-эмитет может еще и выписать штраф в размере 250 гривен – за отсутствие оснований для обжалования операции.

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