Ключевые моменты:

56 тыс. потребителей без света в Бучанском районе Киевщины из-за ночной атаки.

«Бавовна» в РФ.

Запорожская АЭС: локальное перемирие по ремонту резервной линии.

Утраты РФ.

Без электричества 56 тысяч потребителей в Киевской области

В Бучанском районе Киевской области в результате ночной атаки на 17 января без электричества остались 56 тысяч потребителей.

Добавим, что энергетики немедленно подключили объекты критической инфраструктуры. Восстановление продолжается, но мороз усложняет процесс. Кроме того, в Броварском и Бориспольском районах продолжаются плановые аварийные отключения.

Бавовна в РФ

В Серпухове Московской области пылает электроподстанция, из-за чего без света остались часть города и близлежащие деревни. Также местные жители в Воскресенске заметили дым на заводе минеральных удобрений.

По данным Минобороны РФ, ПВО якобы сбило:

47 БпЛА над Черным морем;

29 — над Белгородской областью;

12 — над Курской;

по 4 — над Ростовской и Астраханской;

2 — над оккупированным Крымом;

1 – над Азовским морем.

Локальное прекращение огня в Запорожской АЭС

Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня по ремонту резервной линии электропередач 330 кВ на Запорожской АЭС. Кстати, это нужно для восстановления резервной линии питания станции.

Следует отметить, что ремонт отключенной уже две недели линии начнется «в ближайшие дни». Команда МАГАТЭ отправилась из Вены на передовую, чтобы наблюдать за работами. Это будет четвертое такое перемирие вблизи станции.

Добавим, что МАГАТЭ отмечает, что миссия на ЗАЭС продолжает фиксировать многие взрывы, в том числе рядом с объектом.

Потери врага

ВСУ с начала вторжения уничтожили или ранили 1 225 590 российских военных, из них 1130 за минувшие сутки.

Общие потери РФ:

Танки: 11 566 (+3)

Боевые бронированные машины: 23 914 (+6)

Артиллерийские системы: 36 261 (+31)

РСЗО: 1 615 (+1)

Средства ПВО: 1 278 (+1)

Самолеты: 434 (+0)

Вертолеты: 347 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня: 108 605 (+721)

Крылатые ракеты: 4 163 (+0)

Корабли/катера: 28 (+0)

Подводные лодки: 2 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны: 74 601 (+115)

Специальная техника: 4 044 (+0)

