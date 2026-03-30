Ключевые моменты:

В ночь на 30 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 164 дронами, из которых 150 были уничтожены или подавлены ПВО.

Зафиксированы попадания по 7 локациям, а также падение обломков на 2 объектах.

В РФ и на оккупированных территориях сообщают о пожарах и повреждениях промышленных объектов после атак.

Вокруг возможных сценариев завершения войны в Украине разгорается новая волна заявлений.

Масштабная атака дронов и работа ПВО Украины

В ночь на 30 марта российские войска осуществили очередную комбинированную атаку: была применена баллистическая ракета «Искандер-М» и 164 ударных беспилотника. По данным Генерального штаба ВСУ, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 150 вражеских дронов.

Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксированы попадания ракеты и 12 беспилотников по семи различным локациям. Также сообщается о падении обломков сбитых целей на двух объектах.

Удары по объектам в России и на оккупированных территориях

По информации из открытых источников, в ночь на 30 марта под ударом оказался порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. После атаки там вспыхнул пожар, для ликвидации которого привлекли дополнительные силы, включая пожарные поезда.

Также сообщается об ударах по промышленным объектам в разных регионах России. В частности, в Тольятти зафиксировано задымление на предприятии «КуйбышевАзот» после атаки беспилотников.

В оккупированном Алчевске Луганской области, по сообщениям, загорелась подстанция, а также был поражён металлургический комбинат.

В Таганроге Ростовской области РФ местные власти заявили о работе ПВО, которая якобы уничтожила более 60 дронов. При этом сообщается о повреждении трёх промышленных объектов, а также жилых домов и автомобилей.

Ранее сообщалось, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева задействован в ремонте и модернизации стратегических самолётов Ту-95МС, а также в разработке самолётов радиолокационного дозора А-50 и А-100.

Ситуация на фронте: интенсивные бои и потери врага

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла удары по трём районам сосредоточения личного состава противника и пункту управления беспилотниками.

Общие потери российских войск за сутки составили около 870 человек. Кроме того, уничтожены четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, а также значительное количество техники и беспилотников.

Разногласия вокруг условий мира и гарантий безопасности

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Соединённые Штаты передали Москве ряд предложений, которые в Кремле считают «интересными» и «полезными». По его словам, речь идёт о вариантах урегулирования войны, однако конкретные детали он раскрывать не стал.

При этом Ушаков намекнул, что у США есть возможности влияния на Украину, которые могут быть использованы для продвижения этих инициатив, хотя на практике такие механизмы пока не задействованы.

На фоне этих заявлений президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Вашингтон якобы связывает предоставление гарантий безопасности с выводом украинских войск из Донбасса. По его мнению, такой сценарий может усилить позиции российских сил и создать риски не только для Украины, но и для Европы в целом.

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио опроверг эти утверждения, назвав их недостоверными. Он подчеркнул, что обсуждаемые гарантии безопасности могут вступить в силу только после завершения войны, а не во время активной фазы боевых действий.

Таким образом, заявления сторон существенно расходятся. В России представляют предложения США как потенциально выгодные, Украина акцентирует внимание на возможных угрозах, а американская сторона отрицает наличие условий, связанных с территориальными уступками.