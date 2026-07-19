Ключевые моменты:

19 июля температура морской воды у побережья Одессы составит 21–22°С.

Море остаётся тёплым и комфортным для купания.

В Одессе ожидается сухая погода без существенных осадков, воздух прогреется до 28–30°С.

Сколько градусов в море у Одессы

После нескольких дней неустойчивой погоды Чёрное море у побережья Одессы остаётся тёплым и комфортным для купания.

В субботу, 19 июля, температура воды у побережья Одессы составит 21–22°С. Такие показатели считаются комфортными для большинства отдыхающих и подходят для продолжительного купания.

Погода также будет благоприятной для отдыха на побережье. Осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность, а днём воздух прогреется до 28–30°С. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Напомним, что во время воздушной тревоги пребывание на пляжах запрещено. Кроме того, отдыхающим рекомендуется соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки.

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