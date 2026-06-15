Ключевые моменты:

В самой Одессе осадков не ожидается, в отличие от региона, где возможны грозы.

Температура воздуха днем поднимется до приятных 23–25°С.

Температура морской воды составит всего 17–18°С.

Прогноз погоды в Одессе на 16 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 16 июня в Одессе будет преобладать переменная облачность. Это идеальное время для прогулок: солнце не будет палящим, а западный ветер со скоростью 7–12 м/с обеспечит приятную циркуляцию воздуха. Существенных осадков в городе не предвидится.

Ночь в Одессе будет достаточно теплой — столбики термометров покажут 15–17°С. Днем наступит оптимальная погода для тех, кто не любит зной: воздух прогреется до 23–25°С.

Однако любителям пляжного отдыха стоит учесть, что море немного остыло — температура воды у побережья составит около 17–18°С, что может быть холодновато для длительных заплывов.

Погода в Одесской области

Если вы планируете выезд за пределы города, имейте в виду, что по Одесской области местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура в регионе будет колебаться от 23 до 28°С днем. При этом для автомобилистов есть отличные новости: видимость на дорогах области останется хорошей, и никаких опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

Фото: Анна Баратынская