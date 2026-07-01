Ключевые моменты:

В Одессе и области с 1 июля на АЗС появился новый бензин Е10 с 10% биоэтанола.

Переход происходит в рамках адаптации топливного рынка к стандартам ЕС.

Привычные марки горючего (в частности А-95) остаются, но меняется их состав.

Возможен незначительный рост цены – ориентировочно на 50–70 коп./л (менее 1%).

Е10 считается безопасным для большинства авто, включая более старые модели.

Переход может упростить импорт горючего из ЕС и повысить стабильность рынка.

Автомобили после 2005–2008 годов обычно полностью совместимы с Е10 без изменений в работе двигателя.

Риски для подержанных авто проявляются постепенно (микротрещины, износ, возможные подтекания).

Что изменится для водителей с 1 июля

В Украине с 1 июля, в том числе на АЗС Одесской области, стартовала продажа бензина нового экологического стандарта Е10. Речь идет о горючем, в состав которого входит до 10% биоэтанола. Переход происходит в рамках адаптации топливного рынка к нормам Европейского союза.

Как пояснил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, на рынке останутся привычные маркировки бензина, в частности А-95, однако его состав теперь будет изменен из-за добавления биоэтанола. Это может немного повлиять на себестоимость топлива.

По оценкам эксперта, подорожание возможно на уровне 50–70 копеек за литр, что составляет менее 1% и практически не чувствуется водителям.

Добавим, что специалисты отмечают, что бензин Е10 безопасен для большинства автомобилей, включая более старые модели. Кроме того, переход на новый стандарт также должен упростить поставки топлива из стран ЕС. Ведь импортерам больше не нужно будет формировать отдельные партии бензина для Украины, что может оказать положительное влияние на стабильность рынка.

Напомним, ранее мы писали, что автомобили выпущены примерно после 2005-2008 годов, уже рассчитаны на горючее с примесью этанола. В таких двигателях сам процесс сгорания горючего не вызывает затруднений – они работают на Е10 без дополнительных настроек. Однако некоторые нюансы все же существуют. Однако основное внимание специалистов сосредоточено не на работе двигателя, а на состоянии топливной системы, особенно у более старых автомобилей. Если автомобилю более 15–20 лет, его резиновые шланги, прокладки и отдельные пластиковые элементы могли не проектироваться под постоянный контакт с этанолом. Соответственно со временем материалы могут терять эластичность, появляются микротрещины, а иногда постепенное разрушение, что повышает риск подтекания горючего.

В целом эксперты успокаивают: переход на новый стандарт не повод для паники. Достаточно базовой профилактики раз в год менять топливный фильтр, поскольку Е10 может постепенно вымывать отложения из бака.

Также рекомендуется периодически осматривать топливные шланги, уплотнители и соединения, чтобы вовремя выявить возможные трещины или признаки подтекания.

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