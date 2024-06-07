Нельзя признаваться в любви и носить серебро: что отмечает церковь 7 июня

Церковный праздник сегодня, 7 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
7 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
7 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого священномученика Феодота, епископа Анкирского.
Кто такой святой священномученик Феодот, епископ Анкирский
Святой Феодот, епископ Анкирский, жил в городе Анкира, что в Галатии, в период правления императора Диоклетиана. Он был известен своей глубокой набожностью и непоколебимой христианской верой. Хотя некоторые источники утверждают, что Теодот был епископом, другие называют его простым христианином, но независимо от статуса, его жизнь была полна испытаний и мученичества за веру. Теодот стал символом стойкости и преданности христианским ценностям, вдохновляя верующих на мужество и непоколебимость перед лицом преследований.
Народные приметы 7 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: вечером громко квакают лягушки — будет хорошая погода;
- пчелы сидят на стенках улья — к жаре;
- темнеют солнечные лучи — ждите сильной грозы;
- пауки за ночь сильно расширили паутину — день будет ясным и теплым;
- тихо стало в лесу — к грозе;
- ясная погода, но голуби ищут укрытие — начнутся осадки.
Что нельзя делать 7 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- не признаваться в любви;
- носить вещи из серебра;
- рассказывать другим о своих планах.
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