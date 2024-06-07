Нельзя признаваться в любви и носить серебро: что отмечает церковь 7 июня

Нельзя признаваться в любви и носить серебро: что отмечает церковь 7 июня

Церковный праздник сегодня, 7 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

7 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого священномученика Феодота, епископа Анкирского.

Кто такой святой священномученик Феодот, епископ Анкирский

Святой Феодот, епископ Анкирский, жил в городе Анкира, что в Галатии, в период правления императора Диоклетиана. Он был известен своей глубокой набожностью и непоколебимой христианской верой. Хотя некоторые источники утверждают, что Теодот был епископом, другие называют его простым христианином, но независимо от статуса, его жизнь была полна испытаний и мученичества за веру. Теодот стал символом стойкости и преданности христианским ценностям, вдохновляя верующих на мужество и непоколебимость перед лицом преследований.

Народные приметы 7 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: вечером громко квакают лягушки — будет хорошая погода;
  • пчелы сидят на стенках улья — к жаре;
  • темнеют солнечные лучи — ждите сильной грозы;
  • пауки за ночь сильно расширили паутину — день будет ясным и теплым;
  • тихо стало в лесу — к грозе;
  • ясная погода, но голуби ищут укрытие — начнутся осадки.

Что нельзя делать 7 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • не признаваться в любви;
  • носить вещи из серебра;
  • рассказывать другим о своих планах.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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