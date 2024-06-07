День шоколадного мороженого, заботы и видеомагнитофона: что еще празднуют 7 июня

Что празднуют в Украине и мире 7 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 7 июня
Всемирный день заботы
День, посвященный повышению осведомленности о важности заботы друг о друге. Этот день напоминает нам о значении эмпатии, доброты и поддержки в повседневной жизни. Организации и сообщества проводят мероприятия, направленные на улучшение психического здоровья и благополучия через взаимную поддержку.
Международный день специалистов в сфере снабжения
Привлечение внимания к важной роли специалистов, которые занимаются поставками товаров и услуг. Они обеспечивают бесперебойное функционирование предприятий и удовлетворение потребностей потребителей. В этот день отмечают профессионализм и преданность этих специалистов, способствующих развитию экономики и бизнеса.
Международный день осведомленности о синдроме Туретта
День, посвященный повышению осведомленности о синдроме Туретта и поддержке тех, кто живет с этим заболеванием. Цель этого дня — уменьшение стигматизации и обеспечение лучшего понимания симптомов и вызовов, с которыми сталкиваются пациенты. Образовательные мероприятия помогают информировать общество о возможностях лечения и поддержки.
Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Повышение осведомленности о важности безопасности пищевых продуктов для здоровья населения. Этот день акцентирует внимание на мероприятиях, которые могут предотвратить пищевые отравления и обеспечить потребителям безопасную пищу. Организации проводят образовательные кампании и мероприятия, чтобы повысить стандарты качества пищевых продуктов.
День краудфандинга
Отмечание значения краудфандинга как инструмента финансирования проектов и стартапов. Этот день подчеркивает возможности, которые предоставляет краудфандинг для реализации инновационных идей через поддержку сообщества. Платформы краудфандинга делятся успешными историями и привлекают новых участников к совместной работе над проектами.
День видеомагнитофона
Напоминание о временах, когда видеомагнитофоны были популярным средством хранения и просмотра видео. Этот день отдает дань уважения технологии, которая открыла новые возможности для домашних развлечений и сохранения воспоминаний. Он также служит напоминанием об эволюции технологий и изменении способов потребления медиа.
День шоколадного мороженого
Праздник для всех любителей этого вкусного десерта. Этот день приглашает насладиться шоколадным мороженым и вспомнить его популярность среди десертов. Производители мороженого проводят акции и дегустации, даря возможность попробовать новые и классические вкусы.
Именины 7 июня
7 июня именины празднуют: Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария.
Кто из известных людей родился 7 июня
В этот день родились:
- 1925 год: родился украинский диссидент Иван Кандыба;
- 1926 год: родился украинский художник-график Анатолий Базилевич;
- 1978 год: родился украинский легкоатлет Владислав Пискунов, бронзовый призер чемпионата мира 1999 года в метании молота.
Памятные даты 7 июня
- 1099 год: войска крестоносцев во время Первого крестового похода начинают осаду Иерусалима;
- 1498 год: Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, открывая современный остров Гаити;
- 1775 год: Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;
- 1903 год: в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявляет об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены Марии Склодовской-Кюри;
- 1905 год: японские войска захватывают Сахалин;
- 1919 год: в Нью-Йорке впервые проводят письменные экзамены для получения водительского удостоверения;
- 1919 год: начинается Чертковская офензива УГА;
- 1920 год: правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;
- 1929 год: в соответствии с Латеранскими соглашениями, в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;
- 1939 год: Третий Рейх заключает пакты о ненападении с Латвией и Эстонией;
- 1945 год: всем немцам в зонах оккупации союзников предписывают смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде;
- 1963 год: происходит теледебют группы «Роллинг Стоунз»;
- 1967 год: Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;
- 1991 год: Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.