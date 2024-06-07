Не можна зізнаватися у коханні та носити срібло: що відзначає церква 7 червня

7 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

7 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського.

Хто такий святий священномученик Теодот, єпископ Анкирський

Святий Теодот, єпископ Анкирський, жив у місті Анкира, що в Галатії, в період правління імператора Диоклетіана. Він був відомий своєю глибокою побожністю та непохитною християнською вірою. Хоча деякі джерела стверджують, що Теодот був єпископом, інші називають його простим християнином, але незалежно від статусу, його життя було сповнене випробувань і мучеництва за віру. Теодот став символом стійкості та відданості християнським цінностям, надихаючи вірян на мужність і непохитність перед обличчям переслідувань.

Народні прикмети 7 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: ввечері голосно квакають жаби — буде гарна погода;

бджоли сидять на стінках вулика — до спеки;

темніють сонячні промені — чекайте на сильну грозу;

павуки за ніч сильно розширили павутиння — день буде ясним і теплим;

тихо стало в лісі — до грози;

ясна погода, але голуби шукають укриття — почнуться опади.

Що не можна робити 7 червня

Сьогодні не можна робити таке:

не зізнаватися у коханні;

носити речі зі срібла;

розповідати іншим про свої плани.

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