Ключевые моменты:
- 19 июля в Одессе ожидается сухая и солнечная погода без существенных осадков.
- В Одесской области сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Погода в Одессе
19 июля в Одессе установится настоящая летняя погода. Синоптики прогнозируют жару до +30°С, тёплое море и отсутствие осадков.
Погоду будет определять южный ветер скоростью 7–12 м/с, который принесёт тёплый воздух.
Ночью температура воздуха составит 19–21°С, днём воздух прогреется до 28–30°С.
Погода в Одесской области
По области ночью ожидается 16–21°С, днём — от 28 до 33°С в зависимости от района.
Также синоптики предупреждают, что 19 июля в Одесской области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности. При неосторожном обращении с открытым огнём возможно быстрое возникновение и распространение пожаров в природных экосистемах.
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