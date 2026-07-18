Ключевые моменты:

  • 19 июля в Одессе ожидается сухая и солнечная погода без существенных осадков.
  • В Одесской области сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Погода в Одессе

19 июля в Одессе установится настоящая летняя погода. Синоптики прогнозируют жару до +30°С, тёплое море и отсутствие осадков.

Погоду будет определять южный ветер скоростью 7–12 м/с, который принесёт тёплый воздух.

Ночью температура воздуха составит 19–21°С, днём воздух прогреется до 28–30°С.

Погода в Одесской области

По области ночью ожидается 16–21°С, днём — от 28 до 33°С в зависимости от района.

Также синоптики предупреждают, что 19 июля в Одесской области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности. При неосторожном обращении с открытым огнём возможно быстрое возникновение и распространение пожаров в природных экосистемах.

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