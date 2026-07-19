Ключевые моменты:

На 20 июля в Одессе и области объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за грозы.

В Одессе днем возможен кратковременный дождь, температура 26-28°С.

В области местами пройдут дожди и гроза, воздух прогреется до 31°С, а местами и до 34°С.

Одесситов предупредили о рисках во время непогоды

Из-за ожидаемой непогоды в мэрии призывают одесситов и гостей города внимательнее следить за прогнозом и не терять бдительность. Сильный ветер может ломать ветки и обрывать провода, поэтому водителей просят не парковаться под деревьями и линиями электропередач, а также не перекрывать машинами ливневые решетки.

Отдельно в мэрии напомнили: сейчас находиться на пляже особенно рискованно. Из-за шторма в Черном море растет минная опасность – волны могут срывать мины с якорей, и те начинают дрейфовать вдоль берега. В штормовую погоду повышается и риск того, что боеприпас сдетонирует сам по себе.

Если на берег выбросило морскую мину или предмет, похожий на нее, не приближайтесь к находке и сразу сообщите в полицию по телефону 102.

Прогноз погоды в Одессе на 20 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью и днем возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 20-22°С, днем – 26-28°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 июля

По области также ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха составит 17-22°С, днем воздух прогреется до 26-31°С, местами – до 34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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