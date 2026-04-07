В Измаиле простятся с военным Иваном Короневским – он умер от остановки сердца.

Иван Короневский служил оператором беспилотников.

Воина похоронят на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко

Иван Короневский родился 22 ноября 1981 года в Измаиле. После окончания школы №6 он выбрал путь труда и развития: сначала получил профессию повара, а позже — высшее образование, став учителем рисования и начальных классов.

«Его жизнь была наполнена разносторонними увлечениями и талантом. Иван любил музыку, много читал, увлекался оптикой – помогал людям, ремонтируя очки. Он был сильным шахматистом, входил в десятку лучших игроков города, имел звание кандидата в мастера спорта. Особое место в его жизни занимала художественная фотография – в ней он видел красоту мира и умел передать ее другим», – написал в соцсетях мэр Измаила.

После начала полномасштабной войны Иван без колебаний встал на защиту родной земли. Он считал это своим долгом и искренне гордился тем, что является военным, защищающим свою страну, ее свободу и будущее. 28 марта сердце воина остановилось.

Как сообщалось, в бою за свободу и независимость Украины погиб житель села Беленькое Шабовской громады Кирилл Михайленко.