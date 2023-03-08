Пять одесситок, которых не поздравят с 8 Марта

В Одессе есть женщины, которые, скорее всего, в этот праздник Весны, останутся без внимания. А некоторые из них весьма знамениты и популярны не только среди горожан, но и во всем мире. Корреспондент «Одесской жизни» навестил пять самых известных «одесситок».

Тетя Соня с «Привоза»

В самом центре рыбного ряда знаменитого рынка «Привоз» находится памятник «Тете Соне». Его открыли здесь в 2006 году. Автор скульптуры Игорь Ивченко рассказал, что такой он изобразил знаменитую «рыбачку Соню» на пенсии. Кроме того, скульптура выполняет роль своеобразного талисмана для покупателей. Если в кармашек Тети Сони бросить монетку, то по городским слухам, вам обязательно повезет со скидкой. Но только если вы собираетесь отовариться на Привозе. Интересно еще и то, что монетки которые бросают в кармашек, попадают в специальную коробку которая находится в области подола юбки Сони. И когда приходят сотрудники Привоза, чтобы «освободить» эту коробочку от монет — продавцы шутливо говорят: «О! Гинекологи пришли!».

Морячка

Памятник жене моряка установлен в 2002 году на Морвокзале. Скульптура изображает женщину с ребенком, которые машут своим любимым, то ли провожая, то ли встречая их с похода. По словам автора памятника Александра Токарева, скульптура воссоздает некое чувство ожидания любимого мужа и отца. Драматизм памятнику придает табличка со словами из стихотворения одесского поэта Ивана Рядченко:

«Той, что в нелегкий час печали,

Когда уходят корабли,

Вся остаётся на причале

У соблазнительной земли».

Любопытный факт: для скульптуры позировала настоящая балерина, которая вскоре после открытия памятника ушла работать в Одесский городской совет.

Екатерина Великая

В этом году Екатерина точно не получит поздравление. Решением одесского горсовета памятник снесли. На его месте сейчас установлен флаг Украины.

В центре Екатерининской площади находится памятник Екатерине II, которая своим указом 1794 года, положила начало основанию города Одесса и порта. Памятник установили благодарные одесситы в 1900 году. Однако, после прихода к власти большевиков его снесли. А на месте Екатерины установили бюст Карла Маркса. Но горожане не очень любили Маркса и в отношении нового мемориала частенько осуществлялись акты вандализма. Поэтому Маркса на площади заменили памятником Потемкинцам. Все это время остатки памятника (фигуры фаворитов и бронзовая голова Екатерины) находились в краеведческом музее. А в 2007 году, в ходе проекта «О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади города Одессы с воспроизведением ее исторического вида», Екатерина снова заняла свой постамент. Восстановленный памятник почти ничем не отличается от оригинала.

Вера Холодная

Вера Холодная была известной и очень популярной у одесситов звездой немого кино. Она приехала в наш город в 1918 году для съемок очередного фильма. Но сильно заболела — как выяснили врачи, гриппом «испанка» от которого в то время умерло больше людей, чем на полях сражения во время Первой мировой войны. Последние дни своей жизни она провела на съемной квартире на Соборной площади и в 1919 году умерла. Здесь же, в 2003 году ей установили памятник. К бронзовой скульптуре до сих пор приносят цветы. Кстати, к 8 Марта ей все же достался небольшой букет тюльпанов. Уже подсохший, но все же…

Одесса-Мама

Еще одна любимая женщина одесситов — это, конечно же, сама Одесса-Мама. Памятник любимому городу одесситы открыли в 2000 году в Саду скульптур. Подошли к этому, как всегда, с любовью и юмором. Здесь Одесса изображена на трех китах: медицине, торговле и искусстве. В руках она держит пятерых основателей города (Дюк де Ришелье, Иосиф Дерибас, Франц Деволан, Александр Ланжерон и Михаил Воронцов). А так как у каждой одесситки есть немного ветра в голове, голову Одессы украсили парусами.

Помните про своих женщин и в праздники, и в обычные дни, дарите им цветы и свое внимание! С Праздником дорогие женщины!