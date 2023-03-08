8 марта: нужно ли его праздновать и что отмечать в «женский день»

О том, как отмечать 8 марта и отмечать ли вообще, мы спорили и два года назад, и год назад, и сейчас вот — опять. Продолжаются дискуссии на тему, должен ли этот день быть выходным. И если с выходным днём всё понятно (даже самый ярый женоненавистник вряд ли откажется от лишнего официального выходного), то по остальным вопросам сойтись гораздо труднее.

И это нормально. Как в старой шутке: если однажды вы проснулись, и у вас ничего не болит — значит, вы умерли. То же и с обществом. Пока общество живо, оно болит, спорит, меняется. И меняет своё представление о том, какие поводы для праздника уместны, а какие — уже нет. Большинство традиций, про которые мы говорим «всегда так было, всегда так делали!», возникло всего сто, а то и пятьдесят лет назад. Так что для тех, кто сыт по горло подобными дискуссиями и хотел бы уже поставить точку в вопросе, есть неутешительная новость: точки не будет.

8 марта — один из самых спорных праздников

Любопытно, что «женский день» оказался едва ли не самым спорным праздником. Уж слишком много важных конфликтов сошлось в этой точке. Борцов с «совком» раздражает тёмное коммунистическое прошлое праздника и намертво прилипший к нему образ Клары Цеткин. Современных феминисток приводит в бешенство то, как день борьбы за равноправие женщин превратился в прославление всё той же архаичной «хранительницы домашнего очага». Ультрапатриотам во что бы то ни стало нужно отмечать украинский женский день в свою дату, лишь бы не как в РФ, пусть даже и — внезапно — в день рождения Леси Украинки.

Но если даже отбросить историю и политику, всё равно останется море вопросов. Не можем же мы поздравлять «просто женщину» с тем, что она родилась женщиной? Странно также поздравлять исключительно матерей, тем более что сейчас всё шире отмечается отдельный День матери. Не нужен нам и чисто феминистический праздник, потому что современная женщина борется за свои права не на демонстрациях, а в суде или на рабочем месте. И Леся Украинка, конечно, женщина выдающаяся, но при чём тут все остальные украинки?

Что праздновать на 8 марта

Так что же праздновать? О, не волнуйтесь: это решит общество. Решит «навеки», а спустя десять-двадцать лет снова передумает и заспорит. Но 8 марта тем временем снова пришло, и ничто не мешает нам поздравить дорогую, близкую женщину — мать, жену, подругу, коллегу. И поздравить не с тем, что решит по этому поводу общественная дискуссия или Верховная Рада.

Присмотритесь к женщине рядом с вами, каждая из нас гордится чем-то своим: у одной это будет брак и материнство, у другой — кулинария или внешность, у третьей — волонтёрство, военная служба, рукоделие, бокс что угодно. Вот с этим и поздравьте. Общество не узнает, а женщине наверняка будет приятно.

Все мы любим не официоз, а искреннее внимание. Это ничуть не изменилось со времён Клары Цеткин.