Ключевые моменты:
- В Одессе отменяются скидки на аренду муниципальной недвижимости для коммерции.
- Причины: прошло 4 года, ситуация стабилизировалась, а бюджет нуждается в средствах на военных.
- Дополнительны 17 млн грн в бюджет.
Что изменится для бизнеса в Одессе
На заседании постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности, экономической и инвестиционной политике Одесского городского совета сообщили, что в городе полностью отменят льготы на аренду муниципальной недвижимости для коммерческого использования.
Добавим, что льготы в размере 50% скидки ввели после начала полномасштабного вторжения, чтобы поддержать бизнес, арендующий городские помещения. К слову, на предыдущей сессии их снизили до 25%, а теперь, по протокольному поручению главы городской военной администрации, планируют отменить полностью.
По словам главы комиссии Александра Славского, это был жест поддержки для тех, кто в условиях военного положения остался в Одессе и продолжил работу. По его мнению, прошло четыре года и ситуация стабилизировалась, а бюджет нуждается в средствах, в том числе на помощь военным. Кроме этого, чиновник считает, что появился дисбаланс: арендаторы с договорами к вторжению имеют льготы, а те, кто заключил соглашения уже во время него, — нет.
По данным комиссии, льготы получают более 500 компаний и физических лиц – от мелких предпринимателей до крупных. Отмена позволит бюджету дополнительно привлечь около 17 миллионов гривен.
Напомним, одесские ФЛП — лидеры среди регионов по уплате единого налога в 2025 году.