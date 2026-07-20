Ключевые моменты:

По мнению международного обозревателя, война против Украины может стать для России историческим переломным моментом.

В Подмосковье ночью сообщили об атаке беспилотников, взрывах и пожарах, в том числе возле логистического комплекса Wildberries.

Министр внутренних дел Германии предложил пересмотреть автоматическое предоставление временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.

На границе с Беларусью в Черниговской области Украина строит многоуровневую систему обороны.

Война против Украины может стать для РФ историческим переломом — анализ

Полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины, может стать для Кремля событием, последствия которого окажутся сопоставимыми с поражением Российской империи в Крымской войне XIX века. Такое мнение высказал международный журналист Ренцо Чианфанелли.

Он проводит параллель между нынешней войной и Крымской войной 1853–1856 годов. По его словам, поражение Российской империи тогда продемонстрировало ее экономическую отсталость, дипломатическую изоляцию и серьезные проблемы в системе государственного управления.

По мнению автора, реформы, начатые императором Александром II после войны, лишь частично модернизировали страну, но одновременно стали одним из факторов будущего кризиса самодержавной системы.

Чианфанелли считает, что и нынешняя война может стать для России историческим рубежом. По его словам, Кремль рассчитывал быстро достичь поставленных целей, однако оказался втянут в затяжной конфликт без очевидных перспектив успеха.

При этом Украина продолжает усиливать удары беспилотниками по военным и стратегическим объектам на территории России, в том числе далеко за пределами линии фронта.

Автор также обращает внимание на растущую зависимость Москвы от Китая как в торгово-экономической сфере, так и в дипломатической поддержке, несмотря на официальные заявления о равноправном партнерстве.

По его мнению, нынешнее руководство РФ вряд ли ответит на военные трудности масштабными реформами. Скорее Кремль продолжит усиливать централизацию власти, государственный контроль над обществом и мобилизационные механизмы.

В завершение Чианфанелли отмечает, что исторический опыт показывает: затяжные войны без достижения поставленных целей постепенно истощают ресурсы государства, ограничивают политические возможности и подрывают доверие, на котором держится авторитарная власть.

В Подмосковье сообщили об атаке дронов: появилась информация о пожаре в логистическом центре Wildberries

В ночь на 20 июля Московская область РФ подверглась атаке беспилотников. Российские Telegram-каналы сообщают о взрывах, пожарах и возможном поражении одного из крупнейших логистических центров компании Wildberries.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 15 беспилотников, которые, по его словам, направлялись в сторону российской столицы. После этого в Московской области отменили режим ракетной опасности.

В то же время жители Подмосковья сообщали о серии взрывов. В частности, в Подольске местные паблики опубликовали видео пожаров, которые, по их данным, возникли после атаки беспилотников.

Кроме того, по сообщениям Telegram-каналов, беспилотники FP-1 могли поразить логистический комплекс Wildberries в поселке Коледино Московской области. Речь идет об одном из крупнейших и старейших распределительных центров компании.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Российские власти не сообщали о попадании по логистическому комплексу и не называли причины возникновения пожаров.

В Германии предлагают пересмотреть правила защиты для украинцев призывного возраста

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выступил за изменение подхода к предоставлению временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. По его мнению, в будущем эта категория граждан не должна автоматически получать право на временное пребывание в стране.

Во время интервью журналисты обратили внимание, что возможная отмена автоматической защиты для молодых украинцев может вызвать вопросы, поскольку во время гражданской войны в Сирии сирийские граждане получали возможность оставаться в Германии.

В ответ Александер Добриндт подчеркнул, что эти ситуации нельзя сравнивать, поскольку они регулируются разными правовыми механизмами.

По его словам, украинские граждане находятся в Германии на основании Директивы Европейского союза о временной защите, предусматривающей коллективный механизм предоставления защиты. В то же время сирийцы получали право на пребывание после индивидуального рассмотрения каждого заявления в рамках процедуры предоставления убежища.

Таким образом, глава МВД ФРГ считает, что вопрос предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста требует пересмотра и не должен решаться автоматически.

На северной границе Украины создают многоуровневую линию обороны

На украинско-белорусской границе в Черниговской области продолжается масштабное укрепление оборонительных рубежей. По информации Государственной пограничной службы Украины, военнослужащие создают многоуровневую систему фортификаций, которая в случае возможного наступления должна превратить приграничную полосу в так называемую «килл-зону» для противника.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники продолжают готовиться к возможному наступлению с территории Беларуси. Именно о такой потенциальной угрозе, по данным ведомства, предупреждает украинская разведка.

Для усиления обороны на северном направлении строят противотанковые рвы, устанавливают многоуровневые заграждения из колючей проволоки, а также бетонные противотанковые препятствия, известные как «зубы дракона».

Кроме того, военнослужащие используют малозаметные инженерные заграждения. По замыслу защитников, они должны сформировать так называемую «килл-зону», где в случае вторжения российские военные станут легкой целью для украинских FPV-дронов.

В Государственной пограничной службе подчеркивают, что укрепление границы является частью подготовки к возможным угрозам и направлено на усиление обороноспособности северного направления.

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