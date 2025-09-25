Ключевые моменты:

После завершения праздника Рош га-Шана в Умани, паломники-хасиды массово выезжают из Украины, что вызвало большие автомобильные пробки на пунктах пропуска в Одесской области.

На КПП «Паланка — Маяки — Удобное» очередь из машин достигает 80 транспортных средств, движение затруднено также на трассе М-15 и возле Нижнеднестровского парка.

Паломники-хасиды массово покидают Украину

В связи с завершением празднования Рош ха-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины произошло увеличение пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска Одесской области.

Как сообщают очевидцы, из-за большого скопления автомобилей и автобусов движение заблокировано в направлении пункта пропуска «Паланка — Маяки — Удобное». Чтобы пройти КПП надо постоять в очереди несколько часов.

Пробки образовались на выезде из Одессы, вблизи Нижнеднестровского парка. На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, на данный момент ориентировочное количество транспортных средств, находящихся в очереди на КПП «Паланка-Маяки-Удобное» — 80, «Старокозаче» — 40.