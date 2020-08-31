На Одещині виявили поселення молюсків “Крила янгола”: чим вони особливі?

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

– Раніше ми знаходили кілька поселень цих молюсків в лиманах, але вони були повністю вимерлими. А ось, зараз, нам вдалося знайти такі живі поселення, як на мисі Калфа, в заповідній частині нацпарку, так і в прибережній частині Чорного моря. Виявилося, що молюск населяє всю прибережну частину Чорного моря в нашому нацпарку і формує компактні поселення на супер твердих древніх глинистих відкладеннях. Чисельність їх величезна і обчислюється сотнями тисяч примірників на один га. Вони є не тільки біофільтраторами, але складовою частиною харчового ланцюга, а також важливим джерелом збагачення акваторій, як лиманів, так і самого моря, кальцієм. Треба відзначити, що виявлені нами в експедиції екземпляри молюсків в лимані Алібей і Шагани в два рази більше морських примірників, що свідчить про те, що умови проживання і, особливо кормова база, там, набагато краще, – зазначив Русєв.

Фото: Іван Русєв