Карантин: Одесскую область по-новому поделили на цветные зоны

С понедельника, 31 августа, вступило в силу новое карантинное зонирование. Есть изменения и для Одесской области.
Такое решение принял Кабинет министров Украины.
В “красной” зоне, кроме города Беляевка, оказался еще и Измаил.
В “оранжевой” – Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области. Ранее Черноморск был в “желтой” зоне. А Николаевский и Саратский районы – в “оранжевой”.
Все районы, который не перечислены выше, – в “желтой” зоне. В ней же и Одесса.
Напомним, карантин в Украине продлили еще на два месяца.
Что запрещается в различных цветных зонах – читайте ЗДЕСЬ.1 комментарий
нагнетание обстановки – выгодный процесс..у нас нет такого количества заражённых. Количество даёт возможность получения доп. средств из-за рубежа и последующее раскладывание их по карманам. Также нужно во что бы то ни стало сорвать выборы, особенно там, где есть шанс их не выиграть, а это, фактически, вся страна. Думаю, введут чрезвычайное положение везде,чтобы наверняка…Почему не указывают ежедневную статистику смертей от инфарктов, инсультов, туберкулёза, вич и т.д.? Будем сравнивать..