Карантин: Одесскую область по-новому поделили на цветные зоны

С понедельника, 31 августа, вступило в силу новое карантинное зонирование. Есть изменения и для Одесской области.

Такое решение принял Кабинет министров Украины.

В “красной” зоне, кроме города Беляевка, оказался еще и Измаил.

В “оранжевой” – Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области. Ранее Черноморск был в “желтой” зоне. А Николаевский и Саратский районы – в “оранжевой”.

Все районы, который не перечислены выше, – в “желтой” зоне. В ней же и Одесса.

Напомним, карантин в Украине продлили еще на два месяца.

Что запрещается в различных цветных зонах – читайте ЗДЕСЬ.