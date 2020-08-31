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Местные выборы: отменят ли голосование в красных карантинных зонах

Местные выборы: отменят ли голосование в красных карантинных зонах

“Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в “красной” зоне”, – заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, во время подготовки к выборам учитывали опыт Польши и уже разработаны все необходимые рекомендации для безопасности людей.

Избирательный процесс на местных выборах в Украине стартует уже с 5 сентября 2020 года. День голосования назначен на 25 октября.

Ранее сообщалось, что 2 города в Одесской области попали в красную зону.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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