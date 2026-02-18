Ключевые моменты:

Запрет действует с 15 февраля по 30 апреля.

Ловить глоссу нельзя в Черном море и ряде лиманов Причерноморья.

За одну незаконно выловленную рыбу грозит штраф — 1 700 грн.

Запрет на вылов глоссы в Черном море и лиманах

Как сообщили в Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, ограничение связано с периодом нереста рыбы.

Запрет распространяется на Черное море, а также на Тилигульский, Березанский, Днепровский, Бугский, Шаболатский, Сухой лиманы и водоемы Тузловской группы.

Речная камбала-глосса (Platichthys flesus) нерестится с февраля по апрель. В этот период рыба мигрирует на глубину 25–40 метров, где откладывает икру. Мальки несколько месяцев держатся у поверхности воды и питаются планктоном. Позже они перемещаются ближе к берегу и переходят к придонному образу жизни.

Именно во время массового размножения рыбы государство вводит запрет, чтобы сохранить популяцию.

За нарушение правил предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб: одна незаконно выловленная особь глоссы оценивается в 1 700 гривен.

Напомним, союз «Рыба Украины» предложил правительству программу, которая должна одновременно очистить Тилигульский лиман и увеличить производство отечественной рыбы. Ставку делают на пиленгаса — неприхотливую рыбу, которая растет без дорогих кормов.

Читайте также: Молчаливая трагедия Черного моря: масло убило уже более 5 тысяч птиц в Одесской области