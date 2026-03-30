Ключевые моменты:
- В Измаильском районе начали экстренно наполнять озеро Катлабух водой из Дуная с помощью мощных насосных станций.
- Уровень воды в водоеме упал до критических отметок еще в 2025 году из-за аномальной жары и слабого водообмена.
- От состояния озера зависит водоснабжение 15 тысяч жителей и полив более 9500 гектаров сельхозугодий.
- Принудительная подкачка позволит спасти урожай 30 агропредприятий, для которых Катлабух – единственный источник воды.
По информации Измаильской райгосадминистрации, критическое падение уровня воды в озере Катлабух зафиксировали еще в прошлом году. Из-за затяжной засухи, отсутствия дождей и дамбы, которая ограничивает естественный приток из Дуная, Катлабух оказался на грани экологической катастрофы.
Почему это важно?
Озеро Катлабух – это «жизненная артерия» для юга области:
- оно обеспечивает водой около 15 тысяч местных жителей;
- от него зависит орошение 9,5 тысяч гектаров полей;
- воду из озера используют более 30 агропредприятий региона.
Сейчас специалисты Измаильского управления водного хозяйства задействовали насосные станции, которые подают дунайскую воду через систему каналов. Это позволит постепенно поднять уровень в озере до безопасных отметок.
Если бы работы не начали вовремя, регион мог остаться без урожая на тысячах гектаров, а в части населенных пунктов начались бы серьезные перебои с водоснабжением. Кроме того, принудительный водообмен поможет улучшить качество воды и спасти местную рыбу от гибели в застоявшейся воде.
