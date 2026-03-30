В Ізмаїльському районі почали екстрено наповнювати озеро Катлабух водою з Дунаю за допомогою потужних насосних станцій

Ключевые моменты:

  • В Измаильском районе начали экстренно наполнять озеро Катлабух водой из Дуная с помощью мощных насосных станций.
  • Уровень воды в водоеме упал до критических отметок еще в 2025 году из-за аномальной жары и слабого водообмена.
  • От состояния озера зависит водоснабжение 15 тысяч жителей и полив более 9500 гектаров сельхозугодий.
  • Принудительная подкачка позволит спасти урожай 30 агропредприятий, для которых Катлабух – единственный источник воды.

По информации Измаильской райгосадминистрации, критическое падение уровня воды в озере Катлабух зафиксировали еще в прошлом году. Из-за затяжной засухи, отсутствия дождей и дамбы, которая ограничивает естественный приток из Дуная, Катлабух оказался на грани экологической катастрофы.

Почему это важно?

Озеро Катлабух – это «жизненная артерия» для юга области:

  • оно обеспечивает водой около 15 тысяч местных жителей;
  • от него зависит орошение 9,5 тысяч гектаров полей;
  • воду из озера используют более 30 агропредприятий региона.

Сейчас специалисты Измаильского управления водного хозяйства задействовали насосные станции, которые подают дунайскую воду через систему каналов. Это позволит постепенно поднять уровень в озере до безопасных отметок.

Если бы работы не начали вовремя, регион мог остаться без урожая на тысячах гектаров, а в части населенных пунктов начались бы серьезные перебои с водоснабжением. Кроме того, принудительный водообмен поможет улучшить качество воды и спасти местную рыбу от гибели в застоявшейся воде.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме