Ключевые моменты:
- Температура морской воды у побережья Одесской области составит 21-22°С.
- Море будет с легким волнением.
- Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
- Уровень моря вдоль побережья останется безопасным.
Температура воды в Одессе 20 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 20 июля, температура морской воды у побережья Одесской области составит 21-22°С.
Такая температура остается подходящей для купания, однако при ветре и пасмурной погоде вода может ощущаться прохладнее.
Какая будет погода на побережье 20 июля
Вдоль побережья Одесской области ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза.
Ветер будет южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°С, днем – 26-31°С.
Море ожидается с легким волнением, опасных уровней моря вдоль побережья не прогнозируется.
Специалисты напоминают: во время отдыха у моря необходимо следить за сообщениями экстренных служб, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
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Фото Анжелы Королевич