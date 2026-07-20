Ключевые моменты:

  • Температура морской воды у побережья Одесской области составит 21-22°С.
  • Море будет с легким волнением.
  • Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
  • Уровень моря вдоль побережья останется безопасным.

Температура воды в Одессе 20 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 20 июля, температура морской воды у побережья Одесской области составит 21-22°С.

Такая температура остается подходящей для купания, однако при ветре и пасмурной погоде вода может ощущаться прохладнее.

Какая будет погода на побережье 20 июля

Вдоль побережья Одесской области ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°С, днем – 26-31°С.

Море ожидается с легким волнением, опасных уровней моря вдоль побережья не прогнозируется.

Специалисты напоминают: во время отдыха у моря необходимо следить за сообщениями экстренных служб, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Фото Анжелы Королевич

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